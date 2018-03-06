Самоубийство карагандинской школьницы не связано с деструктивной игрой - МВД

В ведомстве регулярно мониторят Cеть.

Самоубийство карагандинской школьницы не связано с участием в деструктивной игре, сообщает BNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Причиной смерти школьницы из Караганды, совершившей суицид, не связаны с играми. Данный факт был подтвержден досудебным расследованием.

"МВД на постоянно основе проводит мониторинг сети интернет на предмет выявления ресурсов суицидальной и иной противоправной направленности для блокирования к ним доступа", - сообщили в ведомстве.

Также в ведомстве рассказали, что созданными в ДВД специализированными группами за 2017 год было выявлено 1098 (из них суицидальных -171) противоправных интернет-ресурсов, информация по которым направлена для блокировки доступа.

Напомним, 13-летняя школьница из Караганды повесилась в своей комнате в субботу, 3 февраля, когда вся семья была дома. Родители видели, как она собиралась спать, но при этом в свою комнату взяла сотовый телефон. По словам родных, девочка общалась в cети с молодым человеком, который просил ее выполнять задания. В последнем он предложил сделать селфи в петле и выслал инструкцию, как ее правильно сделать. Родственники подозревают, что девочка стала жертвой новой деструктивной игры смерти.

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