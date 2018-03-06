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Более 40 таджикистанцев спасли из сломавшегося автобуса в Акмолинской области

У автобуса, в салоне которого находились 44 пассажира из Таджикистана, на трассе сломался двигатель.

Фото : пресс-служба ДВД Акмолинской области6 марта 2018, 20:03

В Акмолинской области полиция оказывает помощь гражданам Таджикистана, оказавшимся в салоне сломавшегося на трассе Астана — Петропавловск автобуса, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу департамента внутренних дел региона.

Пассажирский автобус следовал по маршруту Екатеринбург — Тараз. Его заметили на трассе Астана — Петропавловск, недалеко от Щучинска, 6 марта около 14.30 во время патрулирования. У автобуса сломался двигатель, в это время в салоне автобуса находились 44 пассажира. Пассажиры, в числе которых восемь женщин и пятеро несовершеннолетних, являются гражданами Таджикистана. Два водителя — граждане Республики Казахстан.

В настоящее время на месте находятся сотрудники полиции, о происшествии оповещены спасательные службы и местные исполнительные органы. Решается вопрос об эвакуации пассажиров и отбуксировании транспортного средства на ремонт.


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