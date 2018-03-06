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Путин сравнил доверие девушкам и странам

Президент России предпочитает не сравнивать эти вещи.

Фото : © РИА Новости / Алексей Дружинин6 марта 2018, 20:09

Президент России Владимир Путин заявил, что готов порассуждать о том, можно ли верить девушкам, доверие же другим странам — это вещи другого порядка, пишет РИА Новости.

Об этом Путин сказал в интервью Владимиру Соловьеву в фильме "Новый миропорядок", тизер которого опубликован на странице журналиста в социальной сети.

"Если бы вы у меня сейчас спросили: "Девушкам можно верить?". Я бы на этот счет порассуждал. Но когда вы говорите: "Можно ли каким-то странам верить?", это совершенно другая субстанция", — сказал президент.


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