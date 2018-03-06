Собчак и Жириновский снова вступили в перепалку на дебатах

Это уже далеко не первый скандал между политиками.

Кандидаты на пост президента России Ксения Собчак и Владимир Жириновский снова устроили перепалку в ходе предвыборных дебатов на канале "Россия 1", передает РИА Новости.

Жириновский в начале выступления отметил, что дебаты должны проходить достойно, в ответ на что Собчак упрекнула его в том, что он до сих пор не извинился за нанесенные ранее оскорбления.

"И это говорит человек, который до сих пор не извинился за оскорбления?" — спросила кандидат.

"Сейчас я буду говорить по теме, здесь не детский сад, отношения… в другом месте", — парировал Жириновский.

Ксения Собчак и лидер ЛДПР дважды вступали в перепалку на дебатах. Первая ссора произошла в эфире телеканала "Россия 1" во время выступления кандидата Сергея Бабурина. Жириновский вмешался в его выступление, Собчак призвала кандидата к спокойствию. Тогда политик начал оскорблять Собчак, и та вылила на оппонента стакан воды.

Позже на телеканале "Россия 24" кандидаты поссорились из-за своих родственников. Собчак упрекнула Жириновского за положение его сына Игоря Лебедева, которому, по ее мнению, лидер ЛДПР помогает в карьере. На что он возразил: "А вам что, не ваш покойный папа дорогу открыл, что ли, а?"

Телеведущая заметила, что занимается журналистикой и получает деньги за свою работу. Еще после ряда реплик Жириновский прервал перепалку.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.

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