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Названа предварительная причина крушения самолета в Сирии

Жертвами ЧП стали 32 человека, среди них 26 пассажиров и шесть членов экипажа.

Фото : ©РИА Новости/Михаил Воскресенский6 марта 2018, 20:28

В Минобороны РФ назвали предварительную причину крушения российского военного самолёта Ан-26. ЧП могло произойти из-за технической неисправности, пишет Лайф.

— Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность, — говорится в заявлении военного ведомства.

В Министерстве обороны добавили, что "огневого воздействия" на Ан-26 с места ЧП не было. Специальная комиссия изучит все возможные причины крушения.

Жертвами ЧП стали 32 человека, среди них 26 пассажиров и шесть членов экипажа.


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