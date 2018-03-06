Названа предварительная причина крушения самолета в Сирии

Жертвами ЧП стали 32 человека, среди них 26 пассажиров и шесть членов экипажа.

В Минобороны РФ назвали предварительную причину крушения российского военного самолёта Ан-26. ЧП могло произойти из-за технической неисправности, пишет Лайф.

— Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность, — говорится в заявлении военного ведомства.

В Министерстве обороны добавили, что "огневого воздействия" на Ан-26 с места ЧП не было. Специальная комиссия изучит все возможные причины крушения.

Жертвами ЧП стали 32 человека, среди них 26 пассажиров и шесть членов экипажа.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!