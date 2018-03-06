Лолита обиделась на Лободу из-за её беременности

Артистка назвала предполагаемого отца ребёнка подруги "всеми любимым мужиком".

Российская певица Лолита Милявская выразила возмущение тем, что о беременности подруги и коллеги Светланы Лободы от лидера культовой группы Rammstein Тилля Линдеманна узнала только от журналистов.

— Стою, смотрю на банку с чёрной икрой и думаю: "Мне уже икра не нужна, мне она не поможет. Метать икру не мне". Света Лобода, ты же моя подруга. А вот скажи мне, а почему я узнала про то, что ты уже на седьмом месяце, да ещё от любимого всеми мужика — от Тиля! — только из жёлтой прессы?! — приводит слова артистки портал "Дни.ру".

Ранее Лайф сообщал, что 35-летняя украинская певица во второй раз станет мамой. Отцом ребёнка станет 57-летний Тилль Линдеманн, у которого уже есть две взрослые дочери. Малыш должен появиться на свет уже в конце мая текущего года. При этом рожать Лобода намерена в Лос-Анджелесе, куда собирается скоро отправиться.

Напомним, о близких отношениях исполнителей стало известно в июле 2017 года на музыкальном фестивале "Жара" в Баку. Тогда солист Rammstein ухаживал за Лободой, в частности, обнимал и целовал украинскую певицу, несмотря на то что они находились под объективами камер.

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