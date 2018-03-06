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Пикап-тренер случайно зарезал ученика после неудачного соблазнения

Отмечается, что 23-летний погибший заплатил за смертельный для него урок 20 тысяч рублей (112 858 тенге).

Фото : © Flickr/Lwp Kommunikáció6 марта 2018, 20:35

В одной из квартир на севере Москвы мужчина случайно убил молодого актёра, который учил его искусству соблазнения, пишет Лайф.

Отмечается, что инцидент произошёл 3 марта в съёмной квартире пикап-тренера на Дмитровском шоссе. Трое приезжих из разных регионов заплатили 34-летнему актёру 20 тысяч рублей (112 858 тенге) за уроки соблазнения. Начинающие пикаперы вскоре перешли от теории к практике и отправились "на охоту" в московские ночные клубы.

Однако мужчины не смогли воплотить задуманное: их не пустили ни в одно заведение. Соблазнители-неудачники вернулись в квартиру и устроили собственную "вечеринку", где распивали спиртное. Когда тренер решил, что азы пикапа постигнуты, он перешёл к уроку метания ножей. В итоге актёр угодил 23-летнему подопечному прямо в грудь, отчего тот моментально скончался.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". 34-летний пикап-тренер вину признал, сейчас он помещён под подписку о невыезде.


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