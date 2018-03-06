Осужденный экс-аким нашел новую работу

Бывший глава Павлодарской области Ерлан Арын был приговорён к трём годам условно за хищение и коррупцию, был лишён права занимать госдолжности на пять лет.

Бывший аким Павлодарской области Ерлан Арын, осужденный за хищение и коррупцию, стал директором института «Рухани жангыру» Евразийского национального университета имени Гумилёва, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт вуза.

Напомним, в 2015 году его осудили за злоупотребление должностными полномочиями на три года условно и на пять лет запретили занимать государственные должности.

На днях экс-чиновник принимал участие в открытии Казахстанско-Белорусского культурно-образовательного центра в Минске.

«Центр открыт в рамках сотрудничества Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилёва и Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка. Делегацию ЕНУ на мероприятии представили первый проректор Асемгуль Молдажанова, директор департамента науки и инновации Ерик Нурмолдин, директор института "Рухани жангыру" ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва Ерлан Арын, директор Казахстанско-Белорусского центра научно-технического сотрудничества ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва Софья Оспанова, а также профессорско-преподавательский состав вуза», - указано на сайте вуза.

Ерлан Арын занимал должность акима Павлодарской области с 2012 по 2013 год. Перед этим он был вице-министром образования и науки, потом руководил Павлодарским государственным университетом имени С. Торайгырова.

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