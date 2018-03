В Индии толпа снесла памятник Ленину

В Индии неизвестные снесли памятник основателю советского государства Владимиру Ленину. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в городе Белония в штате Трипура на востоке страны. Группа мужчин пригнала бульдозер и с его помощью демонтировала скульптуру. Отмечается, что их действия были незаконными.

На ролике, опубликованном в Twitter издания ANI, видно, как толпа людей в шафрановых рубашках выкрикивала фразу, выражающую почтение к матери-земле Индии.

Сейчас практически завершается снос памятников Ленину на Украине. Там с мая 2015 года действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предписывает, в частности, переименовать города и улицы, названные в честь советских государственных деятелей.

#WATCH: Statue of Vladimir Lenin brought down at Belonia College Square in Tripura. pic.twitter.com/fwwSLSfza3