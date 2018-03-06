В ЮКО преступная группа осуждена за подделку финансовых документов

Государство недополучило более 300 миллионов тенге.

В Южно-Казахстанской области осуждены члены организованной преступной группы из 12 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Членам группировки было предъявлено обвинение в содействии уклонению от уплаты налогов путем подделки документов. Как сообщил судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Даурен Мадалиев, члены группы в период с 2013 по 2016 годы изготавливали поддельные отчетные документы и предлагали их коммерческим организациям.

«Благодаря поддельным документам предприниматели завышали свои расходы и платили меньшие суммы налогов. Таким образом, государство недополучило более 300 миллионов тенге. В ходе судебного процесса подсудимым были назначены различные сроки наказания, в зависимости от совершенных ими преступлений. Двое, как организаторы группы, лишены свободы на 7 лет каждый, восемь человек осуждены на сроки более 5 лет каждый. Двое попали под амнистию и освобождены в зале суда», - сказал Д.Мадалиев.

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