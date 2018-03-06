«Сарыарка» уступила «Металлургу»
Это уже шестой матч серии.
В шестом матче 1/8 финала серии плей-офф Кубка Петрова карагандинская "Сарыарка" уступила в гостях новокузнецкому "Металлургу", передает Zakon.kz.
Таким образом, счёт в серии сравнялся - 3:3.
Седьмой решающий матч серии состоится 9 марта в Караганде.
"Металлург" - "Сарыарка" 4:2 (1:1,2:1,1:0)
0:1 - Тамбиев - 8:55
1:1 - Чернов (Романцев) - 12:50
2:1 - Макаров (Маслов) - 33:20
2:2 - Тополь (Ердаков, Сиксна) - 34:35 ГБ
3:2 - Кокшаров (Шубин, Бутузов) - 37:33
4:2 - Романцев - 59:59 ПВ
Вратари: Литвинов - Гелашвили (Костин, 40:00 - 60:00)
Статистика матча: Броски: 43-75 ; Броски в створ: 24-45 ; Голы: 4-2 ; Вбрасывания: 27-29 ; Штраф: 8-16
Счёт в серии: 3:3
Составы команд:
"Металлург"
Вратари: Литвинов (Касутин)
1: Чернов - Романцев - Медведев, Чурляев - Скутар.
2: Макаров - Крикуненко - Григоренко, Маслов - Щукин.
3: Коростин - Локтев - Мусин, Гуляев - Яценков.
4: Шубин - Кокшаров - Бутузов, Каницкий - Петрухно.
"Сарыарка"
Вратари: Гелашвили (Костин)
1: Ломако - Желнеровский - Ердаков, Юксеев - Дюков.
2: Альшевский - Зиазов - Тополь, Назаркин - Сиксна.
3: Соколов - Поляков - Валицкий, Селезнёв - Антоновский.
4: Ковалёв - Борисевич - Тамбиев, Булатов - Волков.