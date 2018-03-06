«Сарыарка» уступила «Металлургу»

6 марта 2018, 22:17

Это уже шестой матч серии.

В шестом матче 1/8 финала серии плей-офф Кубка Петрова карагандинская "Сарыарка" уступила в гостях новокузнецкому "Металлургу", передает Zakon.kz.

Таким образом, счёт в серии сравнялся - 3:3.

Седьмой решающий матч серии состоится 9 марта в Караганде.

"Металлург" - "Сарыарка" 4:2 (1:1,2:1,1:0)

0:1 - Тамбиев - 8:55

1:1 - Чернов (Романцев) - 12:50

2:1 - Макаров (Маслов) - 33:20

2:2 - Тополь (Ердаков, Сиксна) - 34:35 ГБ

3:2 - Кокшаров (Шубин, Бутузов) - 37:33

4:2 - Романцев - 59:59 ПВ

Вратари: Литвинов - Гелашвили (Костин, 40:00 - 60:00)

Статистика матча: Броски: 43-75 ; Броски в створ: 24-45 ; Голы: 4-2 ; Вбрасывания: 27-29 ; Штраф: 8-16

Счёт в серии: 3:3

Составы команд:

"Металлург"

Вратари: Литвинов (Касутин)

1: Чернов - Романцев - Медведев, Чурляев - Скутар.

2: Макаров - Крикуненко - Григоренко, Маслов - Щукин.

3: Коростин - Локтев - Мусин, Гуляев - Яценков.

4: Шубин - Кокшаров - Бутузов, Каницкий - Петрухно.

"Сарыарка"

Вратари: Гелашвили (Костин)

1: Ломако - Желнеровский - Ердаков, Юксеев - Дюков.

2: Альшевский - Зиазов - Тополь, Назаркин - Сиксна.

3: Соколов - Поляков - Валицкий, Селезнёв - Антоновский.

4: Ковалёв - Борисевич - Тамбиев, Булатов - Волков.


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