В СКО отменили занятия для школьников и студентов колледжей

Причиной стали резкое усиление ветра, гололед, ожидаемая метель.

Для школьников и студентов 1-2 курсов колледжей отменены занятия в Северо-Казахстанской области, передает Zakon.kz со ссылкой на региональный ДЧС.

«В связи с резким усилением ветра, гололедом и ожидаемой метелью управление образования СКО сообщает об отмене занятий в организациях образования на 7 марта 2018 года для учащихся 0-11 классов и студентов 1-2 курсов колледжей», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось об отмене занятий для учеников начальной школы первой смены в Астане.

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