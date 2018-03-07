В СКО отменили занятия для школьников и студентов колледжей
Причиной стали резкое усиление ветра, гололед, ожидаемая метель.
Фото : из открытых источников7 марта 2018, 00:07
Для школьников и студентов 1-2 курсов колледжей отменены занятия в Северо-Казахстанской области, передает Zakon.kz со ссылкой на региональный ДЧС.
«В связи с резким усилением ветра, гололедом и ожидаемой метелью управление образования СКО сообщает об отмене занятий в организациях образования на 7 марта 2018 года для учащихся 0-11 классов и студентов 1-2 курсов колледжей», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось об отмене занятий для учеников начальной школы первой смены в Астане.
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