Пассажирка рейса рассказала про аварийную посадку самолета «Bek Air» в Актау

По словам пассажиров, спустя два часа им предоставили другой борт, на котором они смогли все же добраться до Уральска.

Самолет авиакомпании «Bek Air», выполняющий рейс Z92021 по направлению Актау - Уральск, совершил экстренную посадку в международном аэропорту Актау вскоре после взлета. Об этом сообщили пассажиры рейса, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание "Лада".

Инцидент произошел 1 марта. Согласно данным сервиса flightradar24.com самолет Fokker 100 авиакомпании «Bek Air», выполняющий рейс Z92021 Актау - Уральск, произвел взлет из аэропорта Актау в 17:37 и приземлился в аэропорту Актау в 18:17 местного времени.

Жительница Актау Марина, пассажирка этого рейса, рассказала, что ей пришлось пережить несколько ужасных моментов.

- Через 15 минут после взлета самолет пошел резко вниз, в салоне активировалась система подачи кислорода и «выпрыгнули» маски. Мы все жутко испугались, стюардессы не отвечали на наши вопросы. В салоне началась паника, кислорода не хватало. Была небольшая неразбериха с масками для подачи кислорода, не всем хватило масок. Кто-то плакал, кто-то молился. Честно сказать, было страшно. Ни экипаж, ни стюардессы нам не сообщили о том, что будет предпринята аварийная посадка самолета. Самолет летел на низкой высоте вплоть до аэропорта. Среди пассажиров были маленькие дети. Думаю, что нам повезло благодаря мастерству пилотов, которые благополучно смогли посадить самолет, - рассказала Марина.

По словам пассажиров, спустя два часа им предоставили другой борт, на котором они смогли все же добраться до Уральска.

- В Уральск мы летели уже в полупустом салоне, многие из пассажиров предпочли вернуть билеты и отказаться от полета. В тот вечер так мы и не узнали причину аварийной посадки. Представители авиакомпании отказались нам предоставить информацию, - рассказали пассажиры.

Представитель компании «Bek Air» и в справочной аэропорта Актау пока никак не комментируют данный инцидент.

Согласно данным сервиса flightradar.com, рейс авиакомпании «Bek Air» совершался на самолете марки «Fokker 100», номер MSN 11517. Данный борт эксплуатируется в течение 23 лет.

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