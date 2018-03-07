Дороги закрыты по всем направлениям из Астаны

В столице прогнозируются усиление ветра, метель и гололед.

Из-за ухудшения погодных условий выезд из Астаны закрыт по всем направлениям, сообщает Zakon.kzсо ссылкой на страницу Astana LRT в Facebook.

"В связи с ухудшением погодных условий (усиление ветра, метель, ограничение видимости, гололёд) выезд на автодорогах с г. Астаны закрыт по всем направлениям для всех видов транспортных средств", — говорится в сообщении.

Вероятно, будет приостановлено движение пригородных маршрутов дальнего сообщения:

№300 Акмол;

№308 Кабанбай батыра,

№309 Кошкарбай ауылы,

№310 Максимовка,

№311 Воздвиженка,

№315 Аршалы;

№316 Жалтырколь.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!