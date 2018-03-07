Дороги закрыты по всем направлениям из Астаны
В столице прогнозируются усиление ветра, метель и гололед.
Фото : kolesa.kz7 марта 2018, 01:29
Из-за ухудшения погодных условий выезд из Астаны закрыт по всем направлениям, сообщает Zakon.kzсо ссылкой на страницу Astana LRT в Facebook.
"В связи с ухудшением погодных условий (усиление ветра, метель, ограничение видимости, гололёд) выезд на автодорогах с г. Астаны закрыт по всем направлениям для всех видов транспортных средств", — говорится в сообщении.
Вероятно, будет приостановлено движение пригородных маршрутов дальнего сообщения:
№300 Акмол;
№308 Кабанбай батыра,
№309 Кошкарбай ауылы,
№310 Максимовка,
№311 Воздвиженка,
№315 Аршалы;
№316 Жалтырколь.
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