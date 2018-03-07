Северная Корея назвала условия отказа от ядерного оружия

Север и Юг проведут первый за более чем десять лет межкорейский саммит в конце апреля этого года.

Глава КНДР Ким Чен Ын впервые за десять лет принял на территории страны делегацию из Южной Кореи. Как отметили северокорейские СМИ, встреча прошла в «теплой, дружеской обстановке, преисполненной любви к соотечественникам», сообщает МИЦ Новости России.

Журналисты отметили, что стороны даже приняли участие в общем ужине, в ходе которого Ким Чен Ын досыта накормил гостей. Беседуя за столом, члены делегации передали лидеру КНДР письмо от президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и пожелали всего наилучшего. Кроме того, они обсудили вопросы обеспечения мира и безопасности на территории всего Корейского полуострова и дальнейшего улучшения двусторонних отношений.

Между тем, американские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что Ким Чен Ын также озвучил условия отказа от ядерного оружия. По его словам, Пхенъян готов прекратить все несогласованные испытания в том случае, если будет полностью обеспечена безопасность границ Северной Кореи.

Более того, СМИ сообщают, что Север и Юг проведут первый за более чем десять лет межкорейский саммит в конце апреля этого года.

Напомним, 10 февраля стало известно, что Ким Чен Ын передал Мун Чжэ Ину приглашение в Пхеньян. Скорее всего, встреча пройдет в рамках всё того же саммита. Если всё сложится удачно, лидеры конкурирующих государств встретятся впервые за последние 11 лет.

Обстановка на Корейском полуострове оставалась крайне напряженной с начала 2017 года. Впрочем, проводимые Ким Чен Ыном испытания ядерного оружия по-прежнему беспокоят не только Южную Корею, но и западные государства.

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