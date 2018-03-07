Пенсионерка сослепу забрала из садика чужую правнучку

Находясь в гостях, девочка успела поужинать, поиграть с собакой и даже накрасить губы найденной в косметичке помадой.

Курьёзный случай произошёл в одном из детских садов в Московском районе Чебоксар в России. Пожилая женщина пришла забирать свою правнучку, однако воспитательница по ошибке вывела из группы другую девочку с таким же именем, пишет Лайф.

Сослепу старушка не заметила подмены, а сама девочка с самого начала не противилась незнакомому человеку, спокойно позволила себя одеть и увести.

Придя домой, бабушка накормила чужого ребёнка, позволила поиграть с собакой, правда, удивившись, что девочка не знает имени животного. Она даже успела пожурить девочку за маленькую шалость: та нашла дома косметичку и накрасила губы помадой.

И только надев очки, пенсионерка с ужасом осознала, что произошло.

В это время в садик за своим ребёнком пришла мама "похищенной" девочки. Когда малышка не нашлась, весь детсад "встал на уши": в учреждение прибыла полиция, а следом за ней на такси вернулась та самая пенсионерка с чужим ребёнком. Обрадованная возвращением дочери мать попросила прекратить проверку, поняв, что это всего лишь ужасное недоразумение. Но стражи порядка всё равно проинформировали о произошедшем Министерство образования Чувашии.

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