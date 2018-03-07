В Мангистауской области бродячие собаки за две ночи загрызли свыше 20 коз и баранов

Собаки в поисках еды перепрыгивали двухметровые заборы.

В селе Сайын Шапагатов, что в Мангистауской области за две ночи бродячие собаки загрызли свыше 20 коз и баранов, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал «Астана».

Пострадавшие сельчане обратились в местный акимат. Люди рассказали, что скотина находилась в сараях и загонах. Собаки же в поисках еды перепрыгивали двухметровые заборы.

Жители опасаются, что бродячие животные могут кидаться и на людей. Поэтому просят местных чиновников принять меры по отстрелу собак.

Между тем, в местном акимате уверяют, что причина в затянувшемся тендере. Его выиграла павлодарская компания, представитель которой до села еще не доехал. Учитывая серьезность ситуации, в акимате решили начать отстрел, не дожидаясь победителя тендера.

«Отстреливать начали у нас, но это частная компания. Я как на той неделе обещал жителям, что с понедельника начнем и наняли людей. Мы попросили депутата помочь в этом вопросе, пока вопрос с тендером не уладится. Как я слышал информацию, кто-то выиграл из Павлодара и он в пути. Мы не можем ждать, пока он приедет, и приняли меры…» — рассказал исполняющий обязанности акима села Сайын Шапагатов Жанибек Еркебулан.

По словам чиновников, на скот нападают не только бродячие собаки, но и домашние. Так, в одном из трех случаев именно домашний питомец загрыз четырех овец. Хозяин собаки обещал выплатить сумму ущерба. В остальных случаях вопрос компенсации со стороны акимата рассматриваться не будет. Анализы же, взятые у погибшего скота и отстреленных собак, показали отсутствие бешенства у всех животных.

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