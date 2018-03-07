Житель Уральска из-за не оформленных документов на жилье остался бездомным

После обращения в отдел ЖКХ выяснилось, что данных об этом доме нет даже в архиве.

52-летний житель Уральска Алексей Наянов остался без крыши над головой. В отсутствии жильца чиновники посчитали, что его дом - бесхозный. В итоге жилье передали на баланс местного акимата, пишет Zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".

Сейчас мужчина ютится у родственников. Причина - в несвоевременно оформленных документах. 2 года назад он сильно заболел и временно переехал к родственникам. Вернулся, а квартира в доме на две семьи уже не его. Мужчина подал иск в суд о неправомерном отчуждении имущества.

"Как в суд подали, выясняется, что уже они каким-то образом поставили дом себе на баланс. Нам, лично они никакие документы не давали, справки. К нашим доводам они вообще не прислушиваются. Я остался на улице",- рассказал Алексей Наянов.

Соседи подтверждают, что Алексей жил здесь с самого детства. Ведомственное жильё строили для железнодорожников. В 1975 году его получили несколько семей, в том числе Наяновы. В 90-х годах соседи приватизировали жильё. А родители Алексея, как выяснилось, этого не сделали. После их смерти мужчина уезжал на заработки, находился на лечении, но дом не бросал, рассказывают соседи.

"Совсем чтоб брошенный дом не был. Он где-то был. Работал у соседей, у знакомых. Он постоянно рядом где- то был. Каждый день не ночевал, может быть, то у него работа, то у него болезнь",- поделился сосед Владимир Дмитриев.

Однажды Алексея ограбили: выбили стёкла и вынесли вещи. Документы пришлось восстанавливать. После обращения в отдел ЖКХ выяснилось, что данных об этом доме нет даже в архиве.

Дом, в котором вырос Алексей Наянов, находится в собственности акимата Желаевского сельского округа. Он будет предоставлен кому-то из очереди на получение коммунального жилья. Причём Алексей теперь сам остро нуждается в крыше над головой, и пополнит список очередников.

Чиновники о якобы безхозной квартире узнали от соседки Алексея Наянова, проживающей через стенку. Она обращалась с жалобой на холод. Год чиновники не могли застать жильца, коммуслуги не оплачивались. В итоге акимат подал иск в суд.

"Более почти 10 лет он в данном жилище не проживал. Каких-либо правовых документов, оснований у него не имеется. На сегодняшний день это - уже коммунальная собственность. Он не воспользовался своим правом, каждый гражданин имеет право 1 раз приватизировать жилье на территории республики Казахстан", - прокомментировал руководитель отдела акимата г. Уральск Ерболат Каримов.

Пока Алексей ютится у родственников в 2-комнатной квартире, где кроме него проживает ещё 5 человек. Сейчас мужчина собирает документы, намерен обжаловать все ранее вынесенные решения в Верховном суде. Уральские правозащитники готовы ему в этом помочь.

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