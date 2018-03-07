В ЕАЭС упростится регистрация объектов интеллектуальной собственности

До 1 января 2021 года в Союзе можно выпускать в обращение нефть, если производитель имеет документы об оценке соответствия, выданные до дня вступления в силу техрегламента.

Вопросы экономики и технического регулирования рассмотрены на заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 6 марта. Утвержден Регламент ведения единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), установлены переходные положения по применению нефтяного техрегламента, обновлены стандарты для техрегламента на средства индивидуальной защиты, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

Регламент даст возможность правообладателям – владельцам товарных знаков, объектов авторского права и смежных прав – при регистрации объектов интеллектуальной собственности в едином таможенном реестре подавать в Комиссию только одно заявление. Теперь для защиты на всей таможенной территории ЕЭАС предпринимателю не надо проходить пять национальных процедур регистрации в каждом таможенном реестре государства-члена. Это существенно упростит процедуры защиты прав, сократит финансовые и временные издержки правообладателей, связанные с пресечением нарушений их прав на внешней границе Союза.

Заложенный в документе механизм позволит таможенным органам эффективно защитить права владельцев объектов интеллектуальной собственности, в том числе пресекать ввоз и распространение на территории Союза контрафактных товаров.

В регламенте определены требования к оформлению и подаче заявлений, сроки и порядок их рассмотрения, порядок включения в единый реестр объектов интеллектуальной собственности, внесения изменений, исключения из него этих объектов, а также порядок опубликования сведений единого реестра на официальном сайте Союза.

Документ предусматривает использование современных безбумажных информационных технологий, что облегчит взаимодействие правообладателей, Комиссии и центральных таможенных органов при рассмотрении заявлений и ведении единого реестра.

Для реализации такого информационного взаимодействия Комиссия до конца года завершит работу по согласованию проектов технологических документов. В результате правообладатели смогут подавать заявления о включении объектов интеллектуальной собственности в единый реестр в электронном виде.

Коллегия ЕЭК установила переходные положения по применению техрегламента ЕАЭС «О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию», который вступает в силу в июле 2019 года.

До 1 января 2021 года в Союзе можно выпускать в обращение нефть, если производитель имеет документы об оценке соответствия, выданные до дня вступления в силу техрегламента. Также до этой даты допускается производство и реализация продукции, ранее не подлежавшей обязательной оценке соответствия. Установленный переходный период позволит обеспечить плавный переход бизнеса на новые требования.

Техрегламент определяет требования к показателям безопасности нефти, которую производитель или продавец собирается доставлять по магистральным трубопроводам, перевозить по железным, автомобильным дорогам или водным путям, а также использовать в качестве сырья на нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводах.

Каждая партия нефти должна сопровождаться паспортом качества с четко определенным перечнем информации, включая сведения об изготовителе, нормативные и фактические значения показателей нефти, результаты лабораторных испытаний. В паспорте проставляется единый знак обращения продукции на рынке ЕАЭС, который свидетельствует о том, что товар полностью соответствует требованиям техрегламентов Союза.

Члены Коллегии ЕЭК приняли обновленные перечни стандартов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Союза «О безопасности средств индивидуальной защиты».

Это позволит более эффективно выполнить нормы регламента, который, по сути, защищает людей на производстве от механических воздействий, влияния химических веществ, ионизирующего излучения, высокой и низкой температур, электрического тока и ряда других опасных для здоровья факторов. Он распространяется на специальные средства, одежду и обувь, которые используются в том числе на вредных работах.

Перечни актуализированы после анализа применения действующих стандартов. Для подтверждения соответствия средств индивидуальной защиты требованиям техрегламента в них включено 367 стандартов, 290 из которых являются межгосударственными.

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