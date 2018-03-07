Ветслужба Усть-Каменогорска вынесла свой вердикт по массовой гибели уток

В Центре экологической безопасности сделали предположение, что кряквы попросту замерзли.

Стали известны результаты ветеринарной экспертизы тушек птиц, обнаруженных жителями города на берегу Иртыша, передает Zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Напомним, в феврале горожане обнаружили несколько мертвых птиц в Иртыше в районе Понтонного моста. Очевидцы предположили, что пернатые погибли в результате выбросов каких-то вредных веществ в водоем. Однако, по мнению экологов, причина замора куда более банальна. В Центре экологической безопасности сделали предположение, что кряквы попросту замерзли. Стали известны результаты ветеринарной экспертизы.

«Тушки птиц направили в областную ветеринарную лабораторию на химико-токсикологические исследования и исключение отравлений, — сообщили в пресс-службе ЦЭБа со ссылкой на руководителя отдела ветеринарии Усть-Каменогорска Серикхана Кудебаева. — Все показатели в норме».

Свое мнение о случившемся также высказал орнитолог Сергей Стариков.

«Кряква — достаточно выносливая утка и вряд ли могла погибнуть от голода. Тем более, что в районе Понтонного моста корма для них достаточно. Я предполагаю, что утки садятся на ночлег на отмель и примерзают к камням. Если в это время их что-то напугает, они резко взлетают, перья на брюшке отрываются. Садясь на воду утка переохлаждается и погибает», — пояснил он.

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