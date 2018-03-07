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Названы самые опасные города мира

Всего в рейтинг попали 50 городов, большая часть из которых располагается в Латинской Америке.

Фото : © РИА Новости / Дмитрий Знаменский7 марта 2018, 07:31

Эксперты из мексиканской неправительственной организации "Гражданский совет по общественной безопасности и уголовной юстиции" составили рейтинг самых опасных городов мира в 2017 году, передает РИА Новости.

Первое место в списке занял мексиканский город Лос-Кабос, уровень убийств в котором составил почти 111 случаев на каждые сто тысяч человек. Второе место в рейтинге заняла венесуэльская столица Каракас. Тройку самых опасных городов мира замкнул также мексиканский город Акапулько.

Всего в рейтинг попали 50 городов, большая часть из которых располагается в Латинской Америке. Наибольшее представительство в списке у Бразилии и Мексики — 17 и 12 городов соответственно.


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