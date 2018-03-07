Названы самые опасные города мира

Всего в рейтинг попали 50 городов, большая часть из которых располагается в Латинской Америке.

Эксперты из мексиканской неправительственной организации "Гражданский совет по общественной безопасности и уголовной юстиции" составили рейтинг самых опасных городов мира в 2017 году, передает РИА Новости.

Первое место в списке занял мексиканский город Лос-Кабос, уровень убийств в котором составил почти 111 случаев на каждые сто тысяч человек. Второе место в рейтинге заняла венесуэльская столица Каракас. Тройку самых опасных городов мира замкнул также мексиканский город Акапулько.

Всего в рейтинг попали 50 городов, большая часть из которых располагается в Латинской Америке. Наибольшее представительство в списке у Бразилии и Мексики — 17 и 12 городов соответственно.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!