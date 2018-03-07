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Утверждены сроки приема документов на стипендию «Болашак»

Дата проведения конкурсных процедур - с 26 марта по 20 октября 2018 года.

Фото : Today.kz7 марта 2018, 08:32

Утверждены сроки приема документов на участие в конкурсе международной стипендии «Болашак», передает Zakon.kz со ссылкой на АО «Центр международных программ».

«В соответствии с приказом министра образования и науки Республики Казахстан от 6 марта 2018 года «О некоторых мерах по реализации международной стипендии «Болашак» установлены следующие сроки приема документов на международную стипендию «Болашак» - с 19 марта по 31 августа 2018 года, дата проведения конкурсных процедур - с 26 марта по 20 октября 2018 года», - сообщает АО «Центр международных программ».

Для казахстанцев также существуют возможности бесплатного образования за рубежом. В текущем году на основе межправительственных соглашений выделено около 10 000 грантов. На данный момент идет прием документов для поступления в вузы России, Китая, Польши, Турции, Малайзии и другие.


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