Нападающий ХК "Сарыарка" получил сотрясение мозга в матче плей-офф ВХЛ
7 марта 2018, 08:54
Инцидент произошел в ходе шестого матча серии 1/8 финала плей-офф ВХЛ.
Нападающий ХК "Сарыарка" Станислав Альшевский получил сотрясение мозга после столкновения с форвардом "Металлурга" Юрием Кокшаровым, сообщает Sputnik Казахстан.
Инцидент произошел в ходе шестого матча серии 1/8 финала плей-офф ВХЛ между новокузнецким "Металлургом" и карагандинской "Сарыаркой".
Матч закончился со счетом 4:2 в пользу россиян.
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