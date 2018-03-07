ООН призывает к активизму для улучшения жизни сельских женщин

Государственные реформы должны служить укреплению прав женщин и девочек и обеспечению справедливого доступа к производственным ресурсам и рынкам.

В этом году в рамках празднования Международного женского дня структура «ООН-женщины» призывает уделить особое внимание расширению прав и возможностей сельских женщин, которые сегодня составляют более четверти всего населения планеты, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу UN Women.

В настоящее время в виду существующего неравенства и дискриминации сельские женщины находятся в более уязвимом положении, в сравнении, к примеру, с сельскими мужчинами или городскими женщинами. Они имеют меньший доступ к земельным и производственным ресурсам, финансированию, социальным услугам, а также возможностям достойной занятости. К примеру, в мире не более 20% женщин являются землевладельцами или арендаторами земельных участков, при этом в развивающихся странах сельские женщины составляют примерно 43% сельскохозяйственной рабочей силы, а разница в оплате труда сельских женщин и мужчин доходит в отдельных странах до 40% (в Казахстане – 31,4%).

По словам Илейн Конкиевич, Представителя структуры «ООН-женщины» в Казахстане «для обеспечения равных прав и возможностей всех женщин важна приоритизация инвестиций, политики, программ и бюджетов на уровне государства, учитывающих гендерные аспекты. Государственные реформы должны служить укреплению прав женщин и девочек и обеспечению справедливого доступа к производственным ресурсам и рынкам, а также содействовать созданию достойных рабочих мест и занятости сельских женщин».

В рамках исследования, проведенного в 2017 году при поддержке структуры «ООН-женщины», было выявлено, что основными барьерами, препятствующими расширению экономических возможностей сельских женщин в Казахстане, являются сложности с получением финансирования, отсутствие необходимых навыков и компетенций, ограниченный доступ к специальному образованию в сфере ведения бизнеса и бюрократия. Кроме этого, определенное влияние оказываюти традиционные культурные установки. Гендерные стереотипы и социальные нормы в отношении женщин часто порождают дискриминационные практики и психологические барьеры на путиэкономической активности и реализации потенциала сельских женщин.

Последний год как нельзя лучше продемонстрировал, что люди по всему миру стремятся к более равноправному будущему. Об этом свидетельствуют многочисленные марши протеста и информационные кампании, призванные привлечь внимание общественности к различным гендерным аспектам, поскольку обеспечение гендерного равенства, расширение прав и возможностей женщин и девочек являются одним из ключевых условий для устойчивого развития любой страны.

Международный женский день в этом году – это возможность трансформировать этот всемирный импульс в действия для улучшения женщин и девочек во всем мире. Время пришло!

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