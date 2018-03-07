Уголовное дело начато после распространения документа о кастрированном в Астане мужчине

В настоящее время проводится досудебное расследование.

В Следственном управлении ДВД Астаны ведется досудебное расследование по факту распространения копии постановления об аресте женщины, кастрировавшей мужчину, передает Zakon.kz.

Как сообщили в Прокуратуре Астаны в ответ на запрос, факт распространения копии постановления суда о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении гражданки Н. зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования УВД района «Есиль» по ст.423 УК РК.

"Материалы досудебного расследования переданы в СУ ДВД Астаны. В настоящее время проводится досудебное расследование. Разъясняем, что в соответствии с требованиями ст.201 УПК РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Они могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора в том объеме, в каком им будет признано это возможным, если это не противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц. Учитывая, что участниками уголовного процесса являются частные лица и разглашение детальной информации в СМИ может повлиять на ущемление их конституционных прав, предоставить более подробные сведения по делу не представляется возможным", - сказано в сообщении прокуратуры.

Напомним, в начале 2018 года в соцсетях распространили постановление суда о содержании под стражей астанчанки, которая кастрировала своего друга, заподозрив его в измене. После этого в суде и медицинском учреждении были проведены проверки, которые выяснили, что работники этих учреждений не имеют отношения к распространению личной информации. Свою позицию к случившемуся высказали юристы.

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