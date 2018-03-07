7 марта на большей части Казахстана сохраняется неустойчивая погода

Местами ожидаются туман, гололед, метель и усиление ветра.

7 марта с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода, пройдут осадки, местами сильные. Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра, передает Zakon.kz.

В Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28, местами 30 м/с и более, местами – метель, туман, гололед.

В Карагандинской области ожидается усиление ветра 15-20, местами 23-28 м/с, местами – метель, гололед.

В Костанайской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с с метелью.

В Актюбинской области ночью местами ожидается усиление ветра 18 м/с с низовой метелью.

В Мангистауской области местами ожидается туман, ночью усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской областях местами ожидается туман, гололед, усиление ветра 15-25 м/с.

В Алматинской области ожидается местами туман, ночью усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматы днем ливневый дождь, + 4.

В Астане днем облачно, слабый снег, - 11.

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