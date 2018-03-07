Бюджетные подарки на 8 марта

О том, что подарить женщинам и как сильно не потратиться.

8 Марта совсем близко, а это значит, что пора готовить подарки для любимых и дорогих вашему сердцу женщин. Многие уже знают, чем порадуют виновниц торжества, а для тех, кто еще не подготовился список подарков в материале Zakon.kz.

Подарок в международный женский день от вас будут ждать почти все женщины, с которыми вы знакомы, но одарить каждую не всегда возможно. Зато возможно поздравить словом, одарить комплиментами и дать то, что так необходимо каждой - заботу.

Но не всегда можно «отделаться» словами. Для тех, кто не хочет потратить кругленькую сумму, предлагаем ознакомиться с нашим списком.

Цветы

Каждая женщина с этот день мечтает получить символ этого праздника – цветы. Не обязательно дарить огромные букеты голландских роз, будьте более креативны и экономны, дарите весенние цветы. Чтобы букет смотрелся эффектнее, используйте фантазию.

Билеты на мероприятия

Как давно вы посещали театры, концерты или выставки? Вот и выходные наряды ваших женщин давно запылились. Билеты на мероприятия это как «киндер-сюрприз» три в одном. Во-первых, это радость от подарка, во вторых эта радость, которая будет радовать дважды, в день дарения и использования. Еще есть вероятность, что второй билет достанется вам, и вы тоже ощутите всю ценность подарка. Билеты на мероприятия можно приобрести со сидкой, на соответствующих сайтах.

Сертификаты

Сертификаты являются универсальным подарком, если вы не знаете, что именно подарить. Женщины с большим удовольствием получат в подарок сертификаты в салоны красоты, спа-центр, магазины косметики, белья и аксессуаров. Не обязательно покупать сертификат на кругленькую сумму, всегда можно взять мини версию.

Фотосессия

Фотосессия это необычный, приятный и личный подарок. Вы можете подарить сертификат в фотостудию, или же можете сами выступить в роли фотографа. Взять фотоапарат или попросить у коллег и запечатлеть в разных образах виновницу торжества на долгую память.

Романтический вечер

Подарите вашей супруге/девушке/маме один день как в кино. Это может быть завтрак в постель в убранной вами квартире, или романтический ужин при свечах. Самое главное в этом подарке не кулинарные изыски, а ваше стремление сделать приятное.

Подарки своими руками

Говорят главное не подарок, а внимание. В таком случае подарок, сделанный собственными руками, идеальный вариант. Ценность такого презента определяется не затраченными деньгами, а затраченным временем, желанием, усидчивостью и вложенной в творение душой.

Помните, у женщин хорошая память и они долго помнят, в какой праздник остались без подарка, и напомнят вам об этом в день заплаты. Поэтому думайте о подарке заранее.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!