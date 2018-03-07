Прямая трансляция пленарного заседания Мажилиса Парламента РК

Депутаты Мажилиса рассмотрят ряд законопроектов.

В Мажилисе Парламента РК проходит пленарное заседание, на котором депутаты рассмотрели ряд законопроектов, сообщает Zakon.kz.

Будут рассмотрены проекты законов «О ратификации Протокола о внесении изменения в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита специального груза через территорию Республики Казахстан в связи с участием Соединенных Штатов Америки в усилиях по стабилизации и восстановлению Исламской Республики Афганистан», «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Таджикистан о взаимном предоставлении земельных участков для строительства зданий дипломатических представительств».

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