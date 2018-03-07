Для госслужащих Казахстана разработали карманный Этический кодекс

Настольное пособие разъясняет, как вести себя в определенных жизненных ситуациях.

Всем госслужащим известны утвержденные правила поведения, разработанные на основании норм Этического кодекса, но далеко не все могут правильно применить их на практике. У многих чиновников возникают вопросы, насколько этичным либо неэтичным может быть их поведение в определенной ситуации, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение Департамента Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции по городу Алматы.

Для ответа на поставленные вопросы, а также для разъяснения иных нестандартных ситуаций, возникающих на практике, Агентством по делам государственной службы и противодействию коррупции РК в помощь госслужащим в мини-формате разработано удобное пособие «Pocketbook» (карманный Этический кодекс).

Эта книга является настольным пособием, разъясняющим госслужащим, как вести себя в определенных жизненных ситуациях. Прочитав его, можно узнать, как рационально использовать рабочее время, на что обращать внимание при консультации граждан, что подразумевается под нравственным поведением госслужащих, как себя вести с подчиненными.

"Мы всегда об этом слышим, говорим, но объективная оценка по осуществляемым действиям описана в этом пособии", - выразила свое мнение о пособии заместитель руководителя Департамента Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции по городу Алматы Шынарай Алимхан.

Издание содержит не только описание, но и анализ случаев, возникающих в ходе выполнения служебных обязанностей. На конкретных примерах описываются возможные ситуации, когда госслужащим непросто принять определенное решение.

"Очень интересное пособие, его применение позволило мне правильно разрешать ту или иную ситуацию, ответить на вопросы объективности совершаемых мною действий. Приведенные в пособии примеры помогут мне узнать, как правильно общаться с представителями прессы, организовывать встречи с общественностью. Раскрытый в пособии анализ позволил понять, почему некоторые действия могут привести к нарушению этических норм, как правильно нужно поступать в определенных случаях”, - так оценил пособие молодой госслужащий Албанбеков Мадияр.

По словам директора департамента контроля в сфере госслужбы агентства Равиля Тюлебаева, это первая редакция пособия, в будущем планируется расширить жизненные ситуации. Данное практическое пособие является хорошим помощником для госслужащих в правильном понимании и соблюдении этических норм.

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