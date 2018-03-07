США ввели санкции против КНДР из-за убийства Ким Чен Нама
США решительно осуждают применение химического оружия для совершения убийства.
США ввели санкции против КНДР за использование химоружия при убийстве Ким Чен Нама, брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, в феврале 2017 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на госдепартамент.
"Эти санкции дополняют существующие в США всеобъемлющие санкции, направленные против незаконной северокорейской деятельности. Санкции вступили в силу с момента опубликования этого определения в Федеральном реестре 5 марта 2018 года", — говорится в сообщении.
В распространенном заявлении ведомства отмечается, что 22 февраля США определили, что правительство Северной Кореи использовало боевое химическое отравляющее вещество VX для убийства Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпура.
"США решительно осуждают применение химического оружия для совершения убийства. Это публичное проявление неуважения ко всеобщим нормам, направленным против применения химического оружия, еще раз демонстрирует безрассудный характер Северной Кореи и подчеркивает, что мы не можем позволить себе терпеть какую бы то ни было программу северокорейского оружия массового уничтожения", — отмечается в заявлении.
Ким Чен Нам — старший брат нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына. У них разные матери, но один отец — скончавшийся в 2011 году Ким Чен Ир. Вместе со своей семьей Ким Чен Нам жил в Макао и занимался бизнесом, отдалившись от политики. В одном из зарубежных телеинтервью его сын Ким Хан Соль признался, что никогда не видел ни своего деда Ким Чен Ира, ни нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына.
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