В Алматинской области состоялся актив по обсуждению 5 социальных инициатив Президента

Как сообщил аким области, в регионе поставлена задача увеличить ежегодный объем ввода жилья до 1 млн. кв. метров.

Сегодня в Алматинской области под председательством акима области Амандыка Баталова в селекторном режиме состоялся актив по обсуждению обращения Главы государства к народу «Пять социальных инициатив Президента», - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

- На состоявшем вчера совместном заседании Палат Парламента Президент страны Нурсултан Абишевич Назарбаев озвучил 5 социальных инициатив. Глава государства поручил реализацию актуальных задач, которые придадут новый импульс развитию социальной сферы. Это меры по обеспечению населения доступным жильем, поддержке трудящихся с относительно низкой заработной платой, получению молодежью образования и созданию условий для занятий предпринимательской деятельностью. Теперь необходимо скорректировать нашу дальнейшую работу с учетом указанных инициатив Президента, - сказал А.Баталов, выступая с докладом.

Как сообщил аким области, в регионе поставлена задача увеличить ежегодный объем ввода жилья до 1 млн. кв. метров. «Теперь важно, чтобы банки второго уровня активно вовлекались в кредитование строительства жилья. Благодаря реализации первой инициативы «Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи» большинству жителей области, стоящих в очереди на жилье, станет доступной ипотека», - отметил А.Баталов.

Хорошей поддержкой станет и снижение подоходного налога для жителей области с относительно низкой заработной платой.

Что касается третьей инициативы, то ее реализация позволит намного увеличить число поступивших на гранты в вузы республики, в числе будущих студентов будут и жетысуские выпускники. В этом году в области обучение в школах завершат 16588 человек. Надо сказать, что в прошлом году на гранты поступили 3864 выпускника. Кроме того, за счет местного бюджета по гранту акима области обучаются 483 человека, а в этом году планируется присудить гранты еще 100 студентам. Также необходимо предусмотреть строительство еще одного общежития для Жетысуского государственного университета им.И.Жансугурова и ряда колледжей области, в том числе на принципах ГЧП.

Хорошее влияние на уменьшение числа самозанятых и безработных жителей области окажет реализация 4 инициативы по расширению микрокредитования. Будет поддержка и в дальнейшей газификации области.

- На сегодня в 11 районах области ведутся работы по газификации, выделено 8,5 млрд. тенге, в том числе из республиканского бюджета - 5,2 млрд.тенге и местного - 3,3 млрд. тенге, - сообщил А.Баталов.

Как было отмечено, в г.Талдыкорган завершены строительно-монтажные работы первой очереди внутригородских сетей, начато строительство второй и третьей очередей. В г.Капшагай ведутся работы по подключению абонентов к газовым сетям. Ведется строительство газопровода до г.Текели и трех АГРС «Баканас», «Сарыозек» и «Уштобе». К 2020 году планируется полностью газифицировать районы агломерации, а также охватить отдаленные Райымбекский, Уйгурский районы. Кроме того, в областном центре и городах Капшагай, Текели запланирован перевод котельных на газ.

В связи с этим Амандык Баталов поручил держать на строгом контроле реализацию проектов по газификации, ускорить работу по поиску инвесторов для строительства внутрипоселковых сетей.

В завершение выступления аким области А.Баталов отметил:- Поручаю своим заместителям, руководителям управлений, департаментов до 12 марта по каждому направлению обращения Главы государства совместно с Национальным банком, областным филиалом НПП «Атамекен», вузами и другими заинтересованными органами разработать Дорожную карту для ее дальнейшей реализации, - подытожил А.Баталов и подчеркнул, что среди населения области необходимо начать работу по разъяснению 5 социальных инициатив Президента.

Также в ходе актива выступили директор Алматинского областного филиала АО «Жилстройбанк» Галымжан Шалкимбаев, который рассказал об условиях банка для получения доступного жилья, а педагог-деффектолог центра «Бәйтерек» для детей с ограниченными возможностями г.Талдыкорган Акбота Нусупжанова поделилась мнением о важности снижения налоговой нагрузки для низкооплачиваемых работников.

Директор Талдыкорганского политехнического колледжа Еркат Мукажанов коснулся темы увеличения числа грантов и обеспечения студентов общежитиями. В указанном колледже на дневном отделении обучается 1622 студента, из них 960 - из отдаленных сел. А общежитие колледжа рассчитано на 200 мест. Таким образом, этому, как и ряду других колледжей области, нужны общежития. А.Баталов поручил соответствующим руководителям предоставить подробную информацию о количестве необходимых общежитий, при этом при проектировании зданий необходимо использовать современные требования и нормы.

В завершение актива выступили директор НПП «Атамекен» Алматинской области Нариман Абильшаиков и руководитель проекта «Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган Александр Петлин. Каждый из выступающих подчеркнул, что со своей стороны приложит все усилия для качественной реализации 5 социальных инициатив Президента.

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