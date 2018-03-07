По сообщениям в соцсетях полиция Алматы штрафует нарушителей

Полиция Алматы переведена на усиленный вариант несения службы.

Отдел розыска Местной полицейской службы ДВД Алматы незамедлительно отреагировал на сообщения жителей города, которые опубликовали факты нарушений ПДД в соцсетях, передает Zakon.kz.

Как отметил начальник отдела розыска Местной полицейской службы ДВД Алматы подполковник полиции Ерик Насырбеков, в первом случае речь идет о нарушении ПДД, допущенном водителем автомашины марки Lexus. Водитель, по словам автора поста, припарковал машину на тротуаре по проспекту Абая, создав помеху для пешеходов.

"В ходе проведения проверочных мероприятий водитель внедорожника был привлечен к административной ответственности по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 597 ч.2 КРКобАП – нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств, в частности стоянка на тротуаре, граничащего с проезжей частью дороги, препятствовавшая движению пешеходов. Водитель с нарушением согласился", - сообщил Ерик Насырбеков.

За аналогичное правонарушение административное производство начато и в отношении владелицы автомашины марки Peugeot, которая 6 марта на улице Байсеитовой припарковала свое авто на тротуаре.

В эти дни полиция Алматы переведена на усиленный вариант несения службы. Активизирована работа дорожно-патрульной полиции по выявлению нарушений правил дорожного движения, в том числе, правил остановки и стоянки транспортных средств, а также пресечению преступлений.

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