За год в ЦОНах Казахстана госуслуги получили более 13 млн женщин

Ежедневно во фронт-офисы по всей стране обращается более 100 тысяч человек. Более 50% из них – прекрасная половина.

Накануне Международного женского дня в госкорпорации "Правительство для граждан" собрали интересную статистику. За период с 8 марта прошлого года по сегодняшний день в Центрах обслуживания населения государственные услуги получили более 13 миллионов женщин, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НАО "Правительство для граждан"

Госкорпорация оказывает более 620 услуг. Ежедневно во фронт-офисы по всей стране обращается более 100 тысяч человек. Более 50% из них – прекрасная половина. Например, из всех выданных электронно-цифровых подписей 53%, а это более 2 миллионов ЭЦП, получили женщины.

"Меньше статистика среди автолюбителей, так, из выданных водительских удостоверений через спецЦОНы – 25% выдано женщинам, а это более 96 тысяч водителей. Зарегистрировали права на транспортные средства почти 337 тысяч женщин. К слову, на сегодняшний день 303 508 женщин получают пособия по уходу за ребенком до года, 1 525 818 женщин – пенсии. Более 236 тысяч женщин получают пособия как многодетные матери", - говорится в сообщении.

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