В Астане отчим избил приемного сына

Его оштрафовали.

В Астане штрафом наказан мужчина, избивший пасынка, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда Астаны.

"Гр. К., находясь у себя дома, избил несовершеннолетнего приемного сына С. Своими действиями отчим умышленно причинил легкий вред здоровью несовершеннолетнему. Согласно судебно-медицинской экспертизы у потерпевшего обнаружены телесные повреждения, которые квалифицируются, как легкий вред здоровью по критерию кратковременного расстройства здоровья", - сказано в сообщении суда.

Постановлением специализированного межрайонного административного суда Астаны мужчина привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.73-2 КоАП и подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере 15 МРП (36075 тенге).

Постановление вступило в законную силу.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!