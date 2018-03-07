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В Астане отчим избил приемного сына

Его оштрафовали.

Фото : ampravda.ru7 марта 2018, 09:48

В Астане штрафом наказан мужчина, избивший пасынка, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда Астаны.

"Гр. К., находясь у себя дома, избил несовершеннолетнего приемного сына С. Своими действиями отчим умышленно причинил легкий вред здоровью несовершеннолетнему. Согласно судебно-медицинской экспертизы у потерпевшего обнаружены телесные повреждения, которые квалифицируются, как легкий вред здоровью по критерию кратковременного расстройства здоровья", - сказано в сообщении суда.

Постановлением специализированного межрайонного административного суда Астаны мужчина привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.73-2 КоАП и подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере 15 МРП (36075 тенге).

Постановление вступило в законную силу.


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