Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

КНБ: подросток устроил хакерскую атаку на ресурсы Народного банка

Он признал свою вину и возместил банку ущерб.

Фото : TheIns.ru7 марта 2018, 09:58

Комитет национальной безопасности Казахстана завершил расследование кибератак на информационные ресурсы АО "Народный банк Казахстана", повлекших в октябре 2016 года нарушение их функционирования, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-служба КНБ.

По данному факту было возбуждено уголовного дела по статье 210 Уголовного Кодекса РК (Создание, использование или распространение вредоносных компьютерных программ и программных продуктов).

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был установлен гражданин РК "Е.А.С.", который под неопровержимыми доказательствами, подтвержденными результатами экспертиз, признал свою вину", — сообщили в комитете.

В ведомстве отметили, что принимая во внимание его несовершеннолетний возраст, отсутствие судимости, добровольное возмещение пострадавшей стороне причиненного материального ущерба, а также акт амнистии, изданный в честь 25-летия Независимости Республики Казахстан, досудебное расследование в отношении "Е.А.С." прекращено.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты