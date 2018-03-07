КНБ: подросток устроил хакерскую атаку на ресурсы Народного банка

Он признал свою вину и возместил банку ущерб.

Комитет национальной безопасности Казахстана завершил расследование кибератак на информационные ресурсы АО "Народный банк Казахстана", повлекших в октябре 2016 года нарушение их функционирования, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-служба КНБ.

По данному факту было возбуждено уголовного дела по статье 210 Уголовного Кодекса РК (Создание, использование или распространение вредоносных компьютерных программ и программных продуктов).

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был установлен гражданин РК "Е.А.С.", который под неопровержимыми доказательствами, подтвержденными результатами экспертиз, признал свою вину", — сообщили в комитете.

В ведомстве отметили, что принимая во внимание его несовершеннолетний возраст, отсутствие судимости, добровольное возмещение пострадавшей стороне причиненного материального ущерба, а также акт амнистии, изданный в честь 25-летия Независимости Республики Казахстан, досудебное расследование в отношении "Е.А.С." прекращено.

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