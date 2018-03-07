Порнозвезда подала в суд на Трампа

Поводом для иска стало заключенное ею соглашение о неразглашении информации о связи с Трампом.

Порноактриса Стефани Клиффорд, более известная как Сторми Дэниелс (Stormy Daniels), подала в суд на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Лента со ссылкой на телеканал NBC News.

Поводом для иска стало заключенное ею соглашение о неразглашении информации о связи с Трампом. Звезда фильма для взрослых утверждает, что президент, в отличие от самой Клиффорд, не поставил на договоре свою подпись, делегировав это своему адвокату Майклу Коэну. Актриса требует признать соглашение недействительным.

Клиффорд и Трамп имели сексуальные контакты в 2006-2007 годах. За то, чтобы данная информация не всплыла, в разгар президентской кампании в 2016 году Коэн заплатил порноактрисе 130 тысяч долларов. Позднее в Белом доме эти данные назвали ложью.

При этом в 2011 году Клиффорд рассказала журналу InTouch Weekly подробности секса с миллиардером. «Ничего особенного, как по учебнику, — заявила тогда порнозвезда. — Все происходило в одной позе, как и можно было ожидать от человека в его возрасте».

16 февраля в распоряжение американского издания New Yorker попала рукопись бывшей модели Playboy Карен Макдугал, рассказывающая о ее любовной связи с миллиардером Дональдом Трампом. Согласно ей, будущий президент США в 2006 и 2007 годах имел двух любовниц, которые никогда не пересекались.

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