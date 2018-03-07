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Нигматулин: Парламент законодательно обеспечит реализацию 5 инициатив Елбасы

Спикер мажилиса подчеркнул значимость обращения Главы государства Нурсултана Назарбаева к народу Казахстана с пятью социальными инициативами.

Фото : alau.kz7 марта 2018, 10:18

На пленарном заседании Мажилиса Спикер Палаты Нурлан Нигматулин заявил о готовности парламентариев обеспечить законодательную поддержку пяти социальным инициативам Президента.

Открывая пленарное заседание, спикер мажилиса подчеркнул значимость обращения Главы государства Нурсултана Назарбаева к народу Казахстана с пятью социальными инициативами.

Уже сегодня можно с полным правом сказать, что масштабные социальные инициативы Главы государства получили единодушную поддержку всего казахстанского народа. И теперь нам, депутатам Парламента, предстоит законодательно обеспечить реализацию Пяти социальных инициатив Президента. Это будет главным приоритетом всей нашей работы в предстоящий период, - сказал Нурлан Нигматулин.

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