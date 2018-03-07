Строители «Абу-Даби Плаза» требуют выплатить им деньги

В столице вновь назревает скандал вокруг комплекса «Абу-Даби Плаза».

Строители заявили, что уже полгода не получают зарплату. При этом многие стали получать сообщения об увольнении. Сегодня они пришли к офису партии «Нур Отан» в надежде на поддержку, передает Zakon.kz со ссылкой на "31 канал".

Спокойствие в филиале партии «Нур Отан» сегодня нарушили рабочие объекта «Абу-Даби Плаза». Вот уже месяц они обивают пороги госорганов. Строители не могут получить деньги: одни за два месяца, а другие – за полгода. Они работали в субподрядной турецкой компании «Еntegre Satek», однако, по словам самих рабочих, заказчик перестал перечислять средства.

Куралай Имашева, сотрудник компании «Еntegre Satek»:

– Мы неоднократно обращались к своему директору филиала. Он говорит, что на этой неделе будет зарплата, на следующей – и мы ждем, входим в положение компании. И также видим, что нет перечислений со стороны «Арабтека».

1 марта стало известно, что все сотрудники уволены. И заработную плату, и компенсацию за сокращение в организации выплачивать не торопятся.

Талгат Мизамхан, сотрудник компании «Еntegre Satek»:

– У нас теперь нет ни работы, ни зарплаты. Чтобы закрыть кредит, мы берем еще кредиты.

По предварительным подсчетам, только казахстанским сотрудникам задолжали порядка 90 млн. тенге. Тяжелее всех приходится рабочим из Турции, Монголии, Азербайджана, России и Украины. Им не выплатили почти 200 млн. тенге. У многих через пару недель заканчивается виза.

В генподрядной организации «Арабтек» опровергают задолженность, о которой говорят в компании «Еntegre Satek». В деле уже разбирается инспекция по труду.

Ерлан Исмагулов, представитель Управления по инспекции труда г. Астана:

– Устанавливается точная задолженность по заработной плате, по результатам проведенной проверки в адрес работодателя будет выдано предписание об устранении нарушений в части выплаты заработной платы в срок до 16 марта.

Если в намеченный срок сотрудникам не выплатят зарплату, то материалы будут переданы в суд. Но рабочие по-прежнему не уверены, поможет ли суд вернуть им деньги.

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