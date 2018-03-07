80% нового магистрального газопровода будет проходить по территории Карагандинской области

Инициатива Главы государства по дальнейшей газификации страны очень важна для жителей Карагандинской области. Голубое топливо получат 6 крупных городов области и 120 сельских населенных пунктов. Об этом заявил глава региона Ерлан Кошанов на собрании актива по обсуждению обращения «Пять социальных инициатив Президента», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

Глава государства поручил реализовать проект по строительству магистрального газопровода через Караозек — Жезказган — Караганда — Темиртау — Астана. Главной его задачей является поэтапное развитие единой газотранспортной системы страны и обеспечение населённых пунктов области природным газом за счет западных месторождений -Карачаганак, Тенгиз, Кашаган.

- Мы ощутим максимальный экономический, социальный и экологический эффект. Протяженность трассы газопровода до Астаны составит более 1100 км, при этом 80% пройдёт по территории нашей области - это 820 км. Охват населения составит порядка 1 млн человек. Только вдумайтесь - это практически 70% населения, - сказал Ерлан Кошанов. - В рамках проекта планируется газифицировать крупные города области, такие как Караганда, Темиртау, Жезказган, Сатпаев, Сарань и Шахтинск, а также 120 населённых пунктов Абайского, Жанааркинского, Бухар-Жырауского, Осакаровского, Шетского и Улытауского районов.

Также новый импульс получит промышленность региона - из-за низкой цены топлива, подчеркнул аким области. Переход на голубое топливо позволит улучшить экологию.

Ерлан Кошанов дал поручения по своевременному выделению земельных участков под строительство газопровода. Также в области будет начата разработка проектов по газификации населённых пунктов и объектов соцкультбыта.