Статистический анализ законов Республики Казахстан от 18 декабря 1992 года «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне» и от 30 июня 1992 года «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье» (Калиева А.У., старший научный сотрудник Института законодательства РК)

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Статистический анализ
законов Республики Казахстан от 18 декабря 1992 года
«О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне»
и от 30 июня 1992 года «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье»

 

Калиева А.У.

старший научный сотрудник

Института законодательства

Республики Казахстан

 

В целях выявления динамики изменения и уровня стабильности некоторых законов было проведено исследование на основе анализа статистических данных[1].

Предметом исследования выступили законы Республики Казахстан

«О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне» и

«О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Пpиаpалье».

Предварительное исследование содержит изложение основных выводов о динамике изменений вышеуказанных законов с описанием ее эффектов, а также анализ стабильности данных законодательных актов.

 

Закон Республики Казахстан от 18 декабря 1992 года № 1787-XII «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне» (далее - Закон)

1. Общие данные

Начиная с 1992 года, в период 297 месяцев, в Закон внесены изменения и дополнения 12 законами. При этом наибольшее количество поправок вносилось в период 2012 - 2013 годов (Таблица 1).

 

Таблица 1

 

Год

1994

1997

1998

1999

2007

2012

2013

2014

Количество законов, которыми внесены изменения и дополнения в Закон

2

1

1

2

1

2

2

1

 

Анализ изменений Закона по месяцам 2012 и 2013 годов показало, что наибольшее количество поправок в один и тот же день было внесено в 2012 году (2 закона) и 2013 году (2 закона) (Таблица 2):

1) Конституционный Закон Республики Казахстан от 3 июля 2013 года № 121-V «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан и в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исключения противоречий, пробелов, коллизий между нормами права различных законодательных актов и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений»;

2) Закон Республики Казахстан от 3 июля 2013 года № 124-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам приведения их в соответствие с Системой государственного планирования Республики Казахстан».

 

Таблица 2

 

Месяц 2012 года

февраль

апрель

Месяц 2013 года

3 июля

Количество законов, которыми внесены изменения и дополнения в Закон

1

1

Количество законов, которыми внесены изменения и дополнения в Закон

2

 

Период стабильности по Закону в минимальном значении составляет 0 дней, в максимальном - свыше 7 лет.

Значение периода стабильности Закона равное 0, означает, что период времени между принятием двух законов, которые вносят изменения в данный правовой акт, менее 24 часов.

Максимальный период стабильности в 7 лет и 6 месяцев означает, что наибольший период времени между двумя изменениями в Закон равен 7 годам и 6 месяцам.

Период стабильности Закона до 6 месяцев является наиболее критичным и включает в себя 4 закона из 12 (33,3%), которыми были внесены изменения в Закон (Диаграмма 1 и Таблица 3).

 

Диаграмма 1

 

Статистический анализ законов Республики Казахстан от 18 декабря 1992 года «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне» и от 30 июня 1992 года «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье» (Калиева А.У., старший научный сотрудник Института законодательства РК)

 

Как видно из анализа, значение периода стабильности Закона, равное 0, формируется 1 законом (Таблица 3).

 

Таблица 3

 

Период стабильности

0 дней

до 6 мес.

от 6 мес. до 1 года

от 1 года до 2 лет

от

2 лет до 7 лет

7 лет 6 мес. 6 дней

количество законов, которыми внесены изменения и дополнения в Закон

1

4

2

3

2

1

 

Необходимо отметить, что с 1994 по 2014 годы в рассматриваемый Закон были внесены изменения и дополнения 12 законами, из них 4 закона (33,3%) посвящены вопросам социального обеспечения и предоставления льгот (Таблица 4).

Следовательно, 8 законов (66,6 %) внесших изменения и дополнения в данный законодательный акт, не были прямо связаны ни со сферой социального обеспечения, ни с вопросами предоставления льгот. Однако именно эта категория законов является преобладающей (строка 3 Таблицы 4).

 

Таблица 4

 

№ строки

Количество законов, которыми внесены изменения и дополнения в Закон

1994

1997

1998

1999

2007

2012

2013

2014

1

общее количество, в т.ч. принято с целью:

2

1

1

2

1

2

2

1

2

решения вопросов соц. обеспечения и предоставления льгот

1

0

1

1

0

0

0

1

3

по иным вопросам

1

1

0

1

1

2

2

0

 

Как показывает статистический анализ, представленный в Таблице 4, на решение вопросов социального обеспечения и предоставления льгот направлено действие не более одного закона принимаемого раз в 2-3 года.

Примечательно, что в 1997, 2012-2013 года (годы, в которые Закон был изменен и дополнен, см. графы «1997», «2012», «2013 строки 1 Таблицы 4), законы, направленные на совершенствование сферы социального обеспечения и вопросов предоставления льгот, не принимались.

 

2. Постатейный анализ

За период действия Закона наибольшим изменениям подвергались три статьи, в них поправки вносились 3 законами (Таблица 5).

 

Таблица 5

 

Статья

Заголовок статьи

Количество законов

Статьи, в которые поправки внесены 3 законами:

 

Статья 12

Льготы и компенсации гражданам, пострадавшим вследствие ядерных испытаний

3

Статья 13

Социальная поддержка населения

3

Статья 19

Финансирование и материально-техническое обеспечение мероприятий по социальной защите граждан

3

 

При этом наибольшее количество изменений и дополнений внесены в статью 13, определяющую социальную поддержку населения. В нее были внесены 7 поправок 3 законами. Далее следуют статья 12, предусматривающая льготы и компенсации гражданам, пострадавшим вследствие ядерных испытаний (6 поправок 3 законами) и статья 19, регламентирующая финансирование и материально-техническое обеспечение мероприятий по социальной защите граждан (3 поправки 3 законами) (Таблица 6).

 

Таблица 6

 

Годы внесения поправок

номера статей

1997

1998

1999

2007

2012

2013

2014

Всего

статья 5

0

0

0

0

1

1

0

2

статья 6

0

0

0

0

1

1

0

2

статья 12

2

0

3

0

0

0

1

6

статья 13

4

0

2

0

0

0

1

7

статья 14

0

1

1

0

0

0

0

2

статья 15

0

0

0

1

1

0

0

2

статья 19

0

1

1

0

0

1

0

3

 

Необходимо отметить, что в разные годы приняты в новых редакциях следующие статьи:

1) в 1998 году статья 14;

2) в 2012 году статьи 15 и 18;

3) в 2014 году статья 12.

 

3. Анализ стабильности и нестабильности Закона

Для Закона был исчислен «период стабильности», под которым понимается длительность условного периода, в течение которого в законодательный акт не вносятся изменения (Таблица 7).

Таким образом, среднее значение периода стабильности стаб.) определяется через соотношение общего срока действия закона, в месяцах, (Т) на общее количество законов, которые вносили изменения и дополнения (А), и выражается в следующей формуле:

 

Кстаб.=Т/А

 

Таблица 7

 

Наименование закона

Кол-во законов, которыми внесены изменения в закон

(А)

Срок действия закона,

в месяцах

(Т)

Среднее значение периода стабильности

 

стаб.)

Средний период стабильности

Среднее кол-во законов, принимаемых в течение двух лет

О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне

12

297

24,75

2 года 9 мес.

1 закон

 

Таким образом, среднее значение стабильности Закона составляет 24,75, что означает, что изменения в Закон принимались каждые 2 года 9 месяцев.

 

Нестабильность Закона

Понятие «коэффициент нестабильности» означает величину, определяемую как результат деления количества нормативных правовых актов, вносивших в него изменения, на количество месяцев, прошедших от момента принятия акта до момента измерения.

Чем выше коэффициент нестабильности, тем чаще менялся закон. Значение коэффициента нестабильности нестаб.) находится в зависимости от двух параметров: количества законов, вносящих изменения (А) и периода действия закона, в месяцах, (T) и определяется как соотношение их числовых величин и выражается в следующей формуле:

Кнестаб. = А/Т

 

В Таблице 8 представлен расчет Коэффициента нестабильности на 31 декабря 2005 года, а в Таблице 9 - Коэффициент нестабильности на 18 сентября 2017 года.

 

Таблица 8

 

Наименование закона

Кол-во законов, которыми внесены изменения (А)

Срок действия закона, в месяцах (Т)

Коэффициент нестабильности

Кнестаб.

О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне

6

156

0,039

 

 Таблица 9

 

Наименование закона

Кол-во законов, которыми внесены изменения (А)

Срок действия закона, в месяцах (Т)

Коэффициент нестабильности

 Кнестаб.

О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне

12

297

0,04

 

Сравнение значений коэффициентов нестабильности, полученных в разное время, дает представление о том, во сколько раз возросла либо уменьшилась интенсивность изменения Закона. Изменение коэффициента нестабильности (Кизм.) определяется как соотношение коэффициента нестабильности на 18 сентября 2017 года (Кнестаб. на 18.09.2017) к коэффициенту нестабильности на 31 декабря 2005 года (Кнестаб. на 31.12.2005) и выражается в следующей формуле (Таблица 10):

 

К изм = Кнестаб. на 18.09.2017 / Кнестаб. на 31.12.2005

 

Таблица 10

 

Наименование закона

Коэффициент нестабильности

на 31.12.2005

Коэффициент нестабильности

на 18.09.2017

Изменение коэффициента нестабильности

О Национальном Банке Республики Казахстан

0,039

0,04

1,03

 

Полученный результат показывает, что динамика изменений в Закон характеризуется одинаковыми показателями.

 

4. Основные выводы

1. За период действия Закона с декабря 1992 года (297 месяцев) изменения и дополнения были внесены 12 законами. Максимальное количество поправок было внесено в период 2012-2013 гг.

2. В целом, Закон является относительно стабильным. Динамика изменений Закона показала стабильность частоты изменений (коэффициент нестабильности равен 1). Период стабильности Закона «до 6 месяцев» является наиболее критичным. Так, с промежутком изменений менее 6 месяцев в Закон были внесены поправки 4 законами. Среднее значение стабильности составляет 24,75 (изменения в Закон вносились каждые 2 года и 9 месяцев).

3. Анализ изменений в рассмотренный период показал, что поправки в Закон были внесены преимущественно в целях приведения Закона с нормами принимаемых иных законодательных актов. Поправки, непосредственно касающиеся вопросов социальной защиты граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне, были внесены в статьи 12 («Льготы и компенсации гражданам, пострадавшим вследствие ядерных испытаний»), 13 («Социальная поддержка населения»), 19 («Финансирование и материально-техническое обеспечение мероприятий по социальной защите граждан»).

 

Закон Республики Казахстан от 30 июня 1992 года № 1468-XII «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Пpиаpалье»

(далее - Закон)

1. Общие данные

Начиная с 1992 года, в период 302 месяцев, в Закон внесены изменения и дополнения 12 законами. При этом наибольшее количество поправок вносилось в период 1997-2013 годов (Таблица 1).

Таблица 1

 

Год

1997

1998

1999

2004

2007

2011

2012

2013

Количество законов, которыми внесены изменения и дополнения в Закон

3

1

2

1

1

1

2

1

 

Анализ изменений Закона показал, что в вышеуказанный период было внесено наибольшее количество поправок в 1997, 1999, 2012 годах о, когда было внесено, которыми внесены поправки в рассматриваемый Закон (Таблица 2).

 

Таблица 2

 

Месяц, год

Количество законов, которыми внесены изменения и дополнения в Закон

апрель 1997 года

1

июнь 1997 года

1

ноябрь1997 года

1

апрель 1999 года

1

ноябрь 1999 года

1

февраль 2012 года

1

апрель 2012 года

1

 

Период стабильности по Закону в минимальном значении составляет 2 месяца и 14 дней, в максимальном - свыше 5 лет.

Минимальный период стабильности в 2 месяца и 14 дней означает, что наименьший период времени между двумя изменениями в Закон составляет 2 месяца и 14 дней.

Максимальный период стабильности в 5 лет и 1 месяц означает, что наибольший период времени между двумя изменениями в Закон равен 5 годам и 1 месяцу.

Период стабильности Закона до 6 месяцев является наиболее критичным и включает в себя 4 закона из 12 (33,3%), которыми были внесены изменения в Закон (Диаграмма 1 и Таблица 3).

 

Диаграмма 1

 

Статистический анализ законов Республики Казахстан от 18 декабря 1992 года «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне» и от 30 июня 1992 года «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье» (Калиева А.У., старший научный сотрудник Института законодательства РК)

 

 

Таблица 3

 

Период стабильности

до 6 мес.

от 6 мес. до 1 года

от 1 года до 2 лет

от

2 лет до 5 лет

7 лет 1 мес.

количество законов, которыми внесены изменения и дополнения в Закон

4

2

2

3

1

 

Необходимо отметить, что с 1997 по 2013 годы в рассматриваемый Закон были внесены изменения и дополнения 12 законами, из них 3 закона (25%) посвящены вопросам социального обеспечения и предоставления льгот (Таблица 4).

Следовательно, 9 законов (75%), внесших изменения и дополнения в данный правовой акт, не были прямо связаны ни со сферой социального обеспечения, ни с вопросами предоставления льгот. Однако именно эта категория законов является преобладающей (строка 3 Таблицы 4).

 

Таблица 4

 

№ строки

Количество законов, которыми внесены изменения и дополнения в Закон

1997

1998

1999

2004

2007

2011

2012

2013

1

общее количество, в т.ч. принято с целью:

3

1

2

1

1

1

2

1

2

решения вопросов соц. обеспечения и предоставления льгот

1

1

1

0

0

0

0

0

3

по иным вопросам

2

0

1

1

1

1

2

1

 

Как показывает статистический анализ, в течение последних 13 лет нормы Закона не подвергались концептуальным изменениям непосредственно направленные на регулирование вопросов социальной защиты граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье, и предоставления льгот.

 

2. Постатейный анализ

За период действия Закона наибольшим изменениям подвергались три статьи, в них поправки вносились 4 законами (Таблица 5).

 

Таблица 5

 

Статья

Заголовок статьи

Количество законов

Статьи, в которые поправки внесены 3 законами:

 

Статья 13

Социальная поддержка населения

4

Статья 15

Дополнительные компенсации и льготы лицам, пострадавшим вследствие экологической катастрофы

4

Статья 16

Дополнительные компенсации и льготы лицам, пострадавшим вследствие экологического кризиса

4

 

При этом наибольшее количество изменений и дополнений внесены в статью 13, регламентирующую социальную поддержку населения (Таблица 6). В нее были внесены 5 поправок 4 законами. Далее следуют:

статья 15, предусматривающая дополнительные компенсации и льготы к лицам, пострадавшим вследствие экологической катастрофы (4 поправки 4 законами);

статья 16, предоставляющая дополнительные компенсации и льготы лицам, пострадавшим вследствие экологического кризиса (4 поправки 4 законами);

статья 19, регламентирующая социальные гарантии и компенсации безработным в зоне экологического бедствия (4 поправки 2 законами).

 

Таблица 6

 

Годы внесения поправок

номера статей

1997

1999

2004

2007

2011

2012

Всего

статья 13

2

2

1

0

0

0

5

статья 15

1

2

1

0

0

0

4

статья 16

1

2

1

0

0

0

4

статья 17

0

1

1

0

0

1

3

статья 18

0

1

1

0

1

0

3

статья 19

0

1

0

2

1

0

4

 

3. Анализ стабильности и нестабильности Закона

Для Закона был исчислен «период стабильности», под которым понимается длительность условного периода, в течение которого в законодательный акт не вносятся изменения (Таблица 7).

Таким образом, среднее значение периода стабильности стаб.) определяется через соотношение общего срока действия закона, в месяцах, (Т) на общее количество законов, которые вносили изменения и дополнения (А), и выражается в следующей формуле:

 

Кстаб.=Т/А

 

Таблица 7

 

Наименование закона

Кол-во законов, которыми внесены изменения в закон

(А)

Срок действия закона,

в месяцах

(Т)

Среднее значение периода стабильности

 

стаб.)

Средний период стабильности

Среднее кол-во законов, принимаемых в течение двух лет

О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Пpиаpалье

12

302

25,2

2 года и 3 мес.

1 закон

 

 Таким образом, среднее значение стабильности Закона составляет 25,2, что означает, что изменения в Закон принимались каждые 2 года 3 месяцев.

 

Нестабильность Закона

Понятие «коэффициент нестабильности» означает величину, определяемую как результат деления количества нормативных правовых актов, вносивших в него изменения, на количество месяцев, прошедших от момента принятия акта до момента измерения.

Чем выше коэффициент нестабильности, тем чаще менялся закон. Значение коэффициента нестабильности нестаб.) находится в зависимости от двух параметров: количества законов, вносящих изменения (А) и периода действия закона, в месяцах, (T) и определяется как соотношение их числовых величин и выражается в следующей формуле:

 

Кнестаб. = А/Т

 

В Таблице 8 представлен расчет Коэффициента нестабильности на 31 декабря 2005 года, а в Таблице 9 - Коэффициент нестабильности на 30 сентября 2017 года.

 

Таблица 8

 

Наименование закона

Кол-во законов, которыми внесены изменения (А)

Срок действия закона, в месяцах (Т)

Коэффициент нестабильности

Кнестаб.

О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Пpиаpалье

7

161

0,043

 

Таблица 9

 

Наименование закона

Кол-во законов, которыми внесены изменения (А)

Срок действия закона, в месяцах (Т)

Коэффициент нестабильности

 Кнестаб.

О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Пpиаpалье

12

302

0,04

 

Сравнение значений коэффициентов нестабильности, полученных в разное время, дает представление о том, во сколько раз возросла либо уменьшилась интенсивность изменения Закона. Изменение коэффициента нестабильности (Кизм.) определяется как соотношение коэффициента нестабильности на 30 сентября 2017 года (Кнестаб. на 30.09.2017) к коэффициенту нестабильности на 31 декабря 2005 года (Кнестаб. на 31.12.2005) и выражается в следующей формуле (Таблица 10):

 

К изм = Кнестаб. на 30.09.2017 / Кнестаб. на 31.12.2005

 

Таблица 10

 

Наименование закона

Коэффициент нестабильности

на 31.12.2005

Коэффициент нестабильности

на 18.09.2017

Изменение коэффициента нестабильности

О Национальном Банке Республики Казахстан

0,04

0,043

0,9

 

Полученный результат показывает, что динамика изменений в Закон характеризуется одинаковыми показателями.

 

 

4. Основные выводы

1. За период действия Закона с июня 1992 года (302 месяца) изменения и дополнения были внесены 12 законами. Максимальное количество поправок было внесено в период 1997 и 1999 гг.

2. В целом, Закон является относительно стабильным. Динамика изменений Закона показала стабильность частоты изменений (коэффициент нестабильности равен 0,9). Период стабильности Закона «до 6 месяцев» является наиболее критичным. Так, с промежутком изменений менее 6 месяцев в Закон были внесены поправки 4 законами. Среднее значение стабильности составляет 25,2 (изменения в Закон вносились каждые 2 года и 3 месяца).

3. Анализ изменений в рассмотренный период показал, что поправки в Закон были внесены преимущественно в целях приведения Закона с нормами принимаемых иных законодательных актов. Поправки, непосредственно касающиеся вопросов социальной защиты граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Пpиаpалье, были внесены в статьи 13 («Социальная поддержка населения»), 15 («Дополнительные компенсации и льготы лицам, пострадавшим вследствие экологической катастрофы»), 16 («Дополнительные компенсации и льготы лицам, пострадавшим вследствие экологического кризиса»).

 

 

[1] Подготовлено с использованием результатов статистического обзора законов РГП «Республиканский центр правовой информации» по состоянию на 18.09.2017г.

7 марта 2018, 10:23
Источник, интернет-ресурс: Калиева А.У.

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