Статистический анализ законов Республики Казахстан от 18 декабря 1992 года «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне» и от 30 июня 1992 года «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье» (Калиева А.У., старший научный сотрудник Института законодательства РК)

Статистический
анализ
законов Республики Казахстан от 18 декабря 1992 года
«О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне»
и от 30 июня 1992 года «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье»
Калиева А.У.
старший научный сотрудник
Института законодательства
Республики Казахстан
В целях выявления динамики изменения и уровня стабильности некоторых законов было проведено исследование на основе анализа статистических данных[1].
Предметом исследования выступили законы Республики Казахстан
«О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне» и
«О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Пpиаpалье».
Предварительное исследование содержит изложение основных выводов о динамике изменений вышеуказанных законов с описанием ее эффектов, а также анализ стабильности данных законодательных актов.
Закон Республики Казахстан от 18 декабря 1992 года № 1787-XII «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне» (далее - Закон)
1. Общие данные
Начиная с 1992 года, в период 297 месяцев, в Закон внесены изменения и дополнения 12 законами. При этом наибольшее количество поправок вносилось в период 2012 - 2013 годов (Таблица 1).
Таблица 1
|
Год
|
1994
|
1997
|
1998
|
1999
|
2007
|
2012
|
2013
|
2014
|
Количество законов, которыми внесены изменения и дополнения в Закон
|
2
|
1
|
1
|
2
|
1
|
2
|
2
|
1
Анализ изменений Закона по месяцам 2012 и 2013 годов показало, что наибольшее количество поправок в один и тот же день было внесено в 2012 году (2 закона) и 2013 году (2 закона) (Таблица 2):
1) Конституционный Закон Республики Казахстан от 3 июля 2013 года № 121-V «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан и в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исключения противоречий, пробелов, коллизий между нормами права различных законодательных актов и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений»;
2) Закон Республики Казахстан от 3 июля 2013 года № 124-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам приведения их в соответствие с Системой государственного планирования Республики Казахстан».
Таблица 2
|
Месяц 2012 года
|
февраль
|
апрель
|
Месяц 2013 года
|
3 июля
|
Количество законов, которыми внесены изменения и дополнения в Закон
|
1
|
1
|
Количество законов, которыми внесены изменения и дополнения в Закон
|
2
Период стабильности по Закону в минимальном значении составляет 0 дней, в максимальном - свыше 7 лет.
Значение периода стабильности Закона равное 0, означает, что период времени между принятием двух законов, которые вносят изменения в данный правовой акт, менее 24 часов.
Максимальный период стабильности в 7 лет и 6 месяцев означает, что наибольший период времени между двумя изменениями в Закон равен 7 годам и 6 месяцам.
Период стабильности Закона до 6 месяцев является наиболее критичным и включает в себя 4 закона из 12 (33,3%), которыми были внесены изменения в Закон (Диаграмма 1 и Таблица 3).
Диаграмма 1
Как видно из анализа, значение периода стабильности Закона, равное 0, формируется 1 законом (Таблица 3).
Таблица 3
|
Период стабильности
|
0 дней
|
до 6 мес.
|
от 6 мес. до 1 года
|
от 1 года до 2 лет
|
от
2 лет до 7 лет
|
7 лет 6 мес. 6 дней
|
количество законов, которыми внесены изменения и дополнения в Закон
|
1
|
4
|
2
|
3
|
2
|
1
Необходимо отметить, что с 1994 по 2014 годы в рассматриваемый Закон были внесены изменения и дополнения 12 законами, из них 4 закона (33,3%) посвящены вопросам социального обеспечения и предоставления льгот (Таблица 4).
Следовательно, 8 законов (66,6 %) внесших изменения и дополнения в данный законодательный акт, не были прямо связаны ни со сферой социального обеспечения, ни с вопросами предоставления льгот. Однако именно эта категория законов является преобладающей (строка 3 Таблицы 4).
Таблица 4
|
№ строки
|
Количество законов, которыми внесены изменения и дополнения в Закон
|
1994
|
1997
|
1998
|
1999
|
2007
|
2012
|
2013
|
2014
|
1
|
общее количество, в т.ч. принято с целью:
|
2
|
1
|
1
|
2
|
1
|
2
|
2
|
1
|
2
|
решения вопросов соц. обеспечения и предоставления льгот
|
1
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
3
|
по иным вопросам
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
2
|
2
|
0
Как показывает статистический анализ, представленный в Таблице 4, на решение вопросов социального обеспечения и предоставления льгот направлено действие не более одного закона принимаемого раз в 2-3 года.
Примечательно, что в 1997, 2012-2013 года (годы, в которые Закон был изменен и дополнен, см. графы «1997», «2012», «2013 строки 1 Таблицы 4), законы, направленные на совершенствование сферы социального обеспечения и вопросов предоставления льгот, не принимались.
2. Постатейный анализ
За период действия Закона наибольшим изменениям подвергались три статьи, в них поправки вносились 3 законами (Таблица 5).
Таблица 5
|
Статья
|
Заголовок статьи
|
Количество законов
|
Статьи, в которые поправки внесены 3 законами:
|
|
Статья 12
|
Льготы и компенсации гражданам, пострадавшим вследствие ядерных испытаний
|
3
|
Статья 13
|
Социальная поддержка населения
|
3
|
Статья 19
|
Финансирование и материально-техническое обеспечение мероприятий по социальной защите граждан
|
3
При этом наибольшее количество изменений и дополнений внесены в статью 13, определяющую социальную поддержку населения. В нее были внесены 7 поправок 3 законами. Далее следуют статья 12, предусматривающая льготы и компенсации гражданам, пострадавшим вследствие ядерных испытаний (6 поправок 3 законами) и статья 19, регламентирующая финансирование и материально-техническое обеспечение мероприятий по социальной защите граждан (3 поправки 3 законами) (Таблица 6).
Таблица 6
|
Годы внесения поправок
номера статей
|
1997
|
1998
|
1999
|
2007
|
2012
|
2013
|
2014
|
Всего
|
статья 5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
2
|
статья 6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
2
|
статья 12
|
2
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
1
|
6
|
статья 13
|
4
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
1
|
7
|
статья 14
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
статья 15
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2
|
статья 19
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
3
Необходимо отметить, что в разные годы приняты в новых редакциях следующие статьи:
1) в 1998 году статья 14;
2) в 2012 году статьи 15 и 18;
3) в 2014 году статья 12.
3. Анализ стабильности и нестабильности Закона
Для Закона был исчислен «период стабильности», под которым понимается длительность условного периода, в течение которого в законодательный акт не вносятся изменения (Таблица 7).
Таким образом, среднее значение периода стабильности (Кстаб.) определяется через соотношение общего срока действия закона, в месяцах, (Т) на общее количество законов, которые вносили изменения и дополнения (А), и выражается в следующей формуле:
Кстаб.=Т/А
Таблица 7
|
Наименование закона
|
Кол-во законов, которыми внесены изменения в закон
(А)
|
Срок действия закона,
в месяцах
(Т)
|
Среднее значение периода стабильности
(Кстаб.)
|
Средний период стабильности
|
Среднее кол-во законов, принимаемых в течение двух лет
|
О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне
|
12
|
297
|
24,75
|
2 года 9 мес.
|
1 закон
Таким образом, среднее значение стабильности Закона составляет 24,75, что означает, что изменения в Закон принимались каждые 2 года 9 месяцев.
Нестабильность Закона
Понятие «коэффициент нестабильности» означает величину, определяемую как результат деления количества нормативных правовых актов, вносивших в него изменения, на количество месяцев, прошедших от момента принятия акта до момента измерения.
Чем выше коэффициент нестабильности, тем чаще менялся закон. Значение коэффициента нестабильности (Кнестаб.) находится в зависимости от двух параметров: количества законов, вносящих изменения (А) и периода действия закона, в месяцах, (T) и определяется как соотношение их числовых величин и выражается в следующей формуле:
Кнестаб. = А/Т
В Таблице 8 представлен расчет Коэффициента нестабильности на 31 декабря 2005 года, а в Таблице 9 - Коэффициент нестабильности на 18 сентября 2017 года.
Таблица 8
|
Наименование закона
|
Кол-во законов, которыми внесены изменения (А)
|
Срок действия закона, в месяцах (Т)
|
Коэффициент нестабильности
Кнестаб.
|
О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне
|
6
|
156
|
0,039
Таблица 9
|
Наименование закона
|
Кол-во законов, которыми внесены изменения (А)
|
Срок действия закона, в месяцах (Т)
|
Коэффициент нестабильности
Кнестаб.
|
О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне
|
12
|
297
|
0,04
Сравнение значений коэффициентов нестабильности, полученных в разное время, дает представление о том, во сколько раз возросла либо уменьшилась интенсивность изменения Закона. Изменение коэффициента нестабильности (Кизм.) определяется как соотношение коэффициента нестабильности на 18 сентября 2017 года (Кнестаб. на 18.09.2017) к коэффициенту нестабильности на 31 декабря 2005 года (Кнестаб. на 31.12.2005) и выражается в следующей формуле (Таблица 10):
К изм = Кнестаб. на 18.09.2017 / Кнестаб. на 31.12.2005
Таблица 10
|
Наименование закона
|
Коэффициент нестабильности
на 31.12.2005
|
Коэффициент нестабильности
на 18.09.2017
|
Изменение коэффициента нестабильности
|
О Национальном Банке Республики Казахстан
|
0,039
|
0,04
|
1,03
Полученный результат показывает, что динамика изменений в Закон характеризуется одинаковыми показателями.
1. За период действия Закона с декабря 1992 года (297 месяцев) изменения и дополнения были внесены 12 законами. Максимальное количество поправок было внесено в период 2012-2013 гг.
2. В целом, Закон является относительно стабильным. Динамика изменений Закона показала стабильность частоты изменений (коэффициент нестабильности равен 1). Период стабильности Закона «до 6 месяцев» является наиболее критичным. Так, с промежутком изменений менее 6 месяцев в Закон были внесены поправки 4 законами. Среднее значение стабильности составляет 24,75 (изменения в Закон вносились каждые 2 года и 9 месяцев).
3. Анализ изменений в рассмотренный период показал, что поправки в Закон были внесены преимущественно в целях приведения Закона с нормами принимаемых иных законодательных актов. Поправки, непосредственно касающиеся вопросов социальной защиты граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне, были внесены в статьи 12 («Льготы и компенсации гражданам, пострадавшим вследствие ядерных испытаний»), 13 («Социальная поддержка населения»), 19 («Финансирование и материально-техническое обеспечение мероприятий по социальной защите граждан»).
Закон Республики Казахстан от 30 июня 1992 года № 1468-XII «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Пpиаpалье»
(далее - Закон)
1. Общие данные
Начиная с 1992 года, в период 302 месяцев, в Закон внесены изменения и дополнения 12 законами. При этом наибольшее количество поправок вносилось в период 1997-2013 годов (Таблица 1).
Таблица 1
|
Год
|
1997
|
1998
|
1999
|
2004
|
2007
|
2011
|
2012
|
2013
|
Количество законов, которыми внесены изменения и дополнения в Закон
|
3
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
Анализ изменений Закона показал, что в вышеуказанный период было внесено наибольшее количество поправок в 1997, 1999, 2012 годах о, когда было внесено, которыми внесены поправки в рассматриваемый Закон (Таблица 2).
Таблица 2
|
Месяц, год
|
Количество законов, которыми внесены изменения и дополнения в Закон
|
апрель 1997 года
|
1
|
июнь 1997 года
|
1
|
ноябрь1997 года
|
1
|
апрель 1999 года
|
1
|
ноябрь 1999 года
|
1
|
февраль 2012 года
|
1
|
апрель 2012 года
|
1
Период стабильности по Закону в минимальном значении составляет 2 месяца и 14 дней, в максимальном - свыше 5 лет.
Минимальный период стабильности в 2 месяца и 14 дней означает, что наименьший период времени между двумя изменениями в Закон составляет 2 месяца и 14 дней.
Максимальный период стабильности в 5 лет и 1 месяц означает, что наибольший период времени между двумя изменениями в Закон равен 5 годам и 1 месяцу.
Период стабильности Закона до 6 месяцев является наиболее критичным и включает в себя 4 закона из 12 (33,3%), которыми были внесены изменения в Закон (Диаграмма 1 и Таблица 3).
Диаграмма 1
Таблица 3
|
Период стабильности
|
до 6 мес.
|
от 6 мес. до 1 года
|
от 1 года до 2 лет
|
от
2 лет до 5 лет
|
7 лет 1 мес.
|
количество законов, которыми внесены изменения и дополнения в Закон
|
4
|
2
|
2
|
3
|
1
Необходимо отметить, что с 1997 по 2013 годы в рассматриваемый Закон были внесены изменения и дополнения 12 законами, из них 3 закона (25%) посвящены вопросам социального обеспечения и предоставления льгот (Таблица 4).
Следовательно, 9 законов (75%), внесших изменения и дополнения в данный правовой акт, не были прямо связаны ни со сферой социального обеспечения, ни с вопросами предоставления льгот. Однако именно эта категория законов является преобладающей (строка 3 Таблицы 4).
Таблица 4
|
№ строки
|
Количество законов, которыми внесены изменения и дополнения в Закон
|
1997
|
1998
|
1999
|
2004
|
2007
|
2011
|
2012
|
2013
|
1
|
общее количество, в т.ч. принято с целью:
|
3
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
2
|
решения вопросов соц. обеспечения и предоставления льгот
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
по иным вопросам
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
Как показывает статистический анализ, в течение последних 13 лет нормы Закона не подвергались концептуальным изменениям непосредственно направленные на регулирование вопросов социальной защиты граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье, и предоставления льгот.
2. Постатейный анализ
За период действия Закона наибольшим изменениям подвергались три статьи, в них поправки вносились 4 законами (Таблица 5).
Таблица 5
|
Статья
|
Заголовок статьи
|
Количество законов
|
Статьи, в которые поправки внесены 3 законами:
|
|
Статья 13
|
Социальная поддержка населения
|
4
|
Статья 15
|
Дополнительные компенсации и льготы лицам, пострадавшим вследствие экологической катастрофы
|
4
|
Статья 16
|
Дополнительные компенсации и льготы лицам, пострадавшим вследствие экологического кризиса
|
4
При этом наибольшее количество изменений и дополнений внесены в статью 13, регламентирующую социальную поддержку населения (Таблица 6). В нее были внесены 5 поправок 4 законами. Далее следуют:
статья 15, предусматривающая дополнительные компенсации и льготы к лицам, пострадавшим вследствие экологической катастрофы (4 поправки 4 законами);
статья 16, предоставляющая дополнительные компенсации и льготы лицам, пострадавшим вследствие экологического кризиса (4 поправки 4 законами);
статья 19, регламентирующая социальные гарантии и компенсации безработным в зоне экологического бедствия (4 поправки 2 законами).
Таблица 6
|
Годы внесения поправок
номера статей
|
1997
|
1999
|
2004
|
2007
|
2011
|
2012
|
Всего
|
статья 13
|
2
|
2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
5
|
статья 15
|
1
|
2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
4
|
статья 16
|
1
|
2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
4
|
статья 17
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
3
|
статья 18
|
0
|
1
|
1
|
0
|
1
|
0
|
3
|
статья 19
|
0
|
1
|
0
|
2
|
1
|
0
|
4
3. Анализ стабильности и нестабильности Закона
Для Закона был исчислен «период стабильности», под которым понимается длительность условного периода, в течение которого в законодательный акт не вносятся изменения (Таблица 7).
Таким образом, среднее значение периода стабильности (Кстаб.) определяется через соотношение общего срока действия закона, в месяцах, (Т) на общее количество законов, которые вносили изменения и дополнения (А), и выражается в следующей формуле:
Кстаб.=Т/А
Таблица 7
|
Наименование закона
|
Кол-во законов, которыми внесены изменения в закон
(А)
|
Срок действия закона,
в месяцах
(Т)
|
Среднее значение периода стабильности
(Кстаб.)
|
Средний период стабильности
|
Среднее кол-во законов, принимаемых в течение двух лет
|
О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Пpиаpалье
|
12
|
302
|
25,2
|
2 года и 3 мес.
|
1 закон
Таким образом, среднее значение стабильности Закона составляет 25,2, что означает, что изменения в Закон принимались каждые 2 года 3 месяцев.
Нестабильность Закона
Понятие «коэффициент нестабильности» означает величину, определяемую как результат деления количества нормативных правовых актов, вносивших в него изменения, на количество месяцев, прошедших от момента принятия акта до момента измерения.
Чем выше коэффициент нестабильности, тем чаще менялся закон. Значение коэффициента нестабильности (Кнестаб.) находится в зависимости от двух параметров: количества законов, вносящих изменения (А) и периода действия закона, в месяцах, (T) и определяется как соотношение их числовых величин и выражается в следующей формуле:
Кнестаб. = А/Т
В Таблице 8 представлен расчет Коэффициента нестабильности на 31 декабря 2005 года, а в Таблице 9 - Коэффициент нестабильности на 30 сентября 2017 года.
Таблица 8
|
Наименование закона
|
Кол-во законов, которыми внесены изменения (А)
|
Срок действия закона, в месяцах (Т)
|
Коэффициент нестабильности
Кнестаб.
|
О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Пpиаpалье
|
7
|
161
|
0,043
Таблица 9
|
Наименование закона
|
Кол-во законов, которыми внесены изменения (А)
|
Срок действия закона, в месяцах (Т)
|
Коэффициент нестабильности
Кнестаб.
|
О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Пpиаpалье
|
12
|
302
|
0,04
Сравнение значений коэффициентов нестабильности, полученных в разное время, дает представление о том, во сколько раз возросла либо уменьшилась интенсивность изменения Закона. Изменение коэффициента нестабильности (Кизм.) определяется как соотношение коэффициента нестабильности на 30 сентября 2017 года (Кнестаб. на 30.09.2017) к коэффициенту нестабильности на 31 декабря 2005 года (Кнестаб. на 31.12.2005) и выражается в следующей формуле (Таблица 10):
К изм = Кнестаб. на 30.09.2017 / Кнестаб. на 31.12.2005
Таблица 10
|
Наименование закона
|
Коэффициент нестабильности
на 31.12.2005
|
Коэффициент нестабильности
на 18.09.2017
|
Изменение коэффициента нестабильности
|
О Национальном Банке Республики Казахстан
|
0,04
|
0,043
|
0,9
Полученный результат показывает, что динамика изменений в Закон характеризуется одинаковыми показателями.
4. Основные выводы
1. За период действия Закона с июня 1992 года (302 месяца) изменения и дополнения были внесены 12 законами. Максимальное количество поправок было внесено в период 1997 и 1999 гг.
2. В целом, Закон является относительно стабильным. Динамика изменений Закона показала стабильность частоты изменений (коэффициент нестабильности равен 0,9). Период стабильности Закона «до 6 месяцев» является наиболее критичным. Так, с промежутком изменений менее 6 месяцев в Закон были внесены поправки 4 законами. Среднее значение стабильности составляет 25,2 (изменения в Закон вносились каждые 2 года и 3 месяца).
3. Анализ изменений в рассмотренный период показал, что поправки в Закон были внесены преимущественно в целях приведения Закона с нормами принимаемых иных законодательных актов. Поправки, непосредственно касающиеся вопросов социальной защиты граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Пpиаpалье, были внесены в статьи 13 («Социальная поддержка населения»), 15 («Дополнительные компенсации и льготы лицам, пострадавшим вследствие экологической катастрофы»), 16 («Дополнительные компенсации и льготы лицам, пострадавшим вследствие экологического кризиса»).
[1] Подготовлено с использованием результатов статистического обзора законов РГП «Республиканский центр правовой информации» по состоянию на 18.09.2017г.
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