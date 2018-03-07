10 самых запоминающихся платьев в истории кинопремии Оскар

Главной наградой в мире кинематографии является не только Оскар, но и потрясающая мода.

Вечерние роскошные платья, которые актрисы носят на церемонии, чтобы принять заветную статуэтку, и те, кто просто присутствует на церемонии, диктуют моду на будущий год. Некоторые из них становятся легендами, передает fullpicture.ru.

Вот самые запоминающиеся наряды знаменитостей, на красной ковровой дорожке.

В 2014 году Кейт Бланшетт получала статуэтку в прекрасном платье от Армани. Наряд был украшен цветами из пайеток, но платье было очень мягким и нежным. Да, вы тоже можете ткань с пайетками купить и сшить подобное платье.

В 2013 году платье Dior было на Дженнифер Лоуренс во время вручения Оскара за лучшую женскую роль в фильме «Мой парень – псих». Это также было самое дорогое платье, стоимостью 4 миллиона долларов.

Именно это платье сделало Николь Кидман главной звездой ковровой дорожки 1997 года и было включено во все номинации лучшей моды Академии.

Платье от Жан-Поля Готье принесло удачу Марион Котийяр в 2008 году, которая получила кинопремию за роль Эдит Пиаф в фильме «Жизнь в розовом цвете».

Хэлли Берри вызвала настоящий фурор в 2002 году появившись в одном из самых сексуальных платьев за всю историю Академии.

Как и сама певица Шер, ее платья очень экстравагантны и легендарны.

Платье Гвинет Пэлтроу от Тома Форда стало высшей точкой элегантности в 2012 году и было включено в список самых красивых нарядов знаменитостей на Оскаре.

В 1991 году Мадонна появилась на красной ковровой дорожке в образе Мэрилин Монро в облегающем блестящем платье.

Наряд Барбары Стрейзанд в 1969 году был назван и лучшим и худшим нарядом на Оскаре. Сам костюм был полностью прозрачным.

В 2005 году Хилари Суонк впечатлила модных критиков и поклонников своим нарядом. Роскошное платье от Гая Лароша было закрыто спереди и открыто сзади. Платье стало настоящим образцом утонченной сексуальности.

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