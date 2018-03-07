5 казахстанских компаний уже распределили дивидендные доходы среди акционеров

Среди выплативших дивиденды за I полугодие или весь прошлый год - 2 промышленных гиганта, крупнейший оператор связи и 2 БВУ.

К настоящему времени некоторые компании уже выплатили своим акционерам дивиденды - за весь 2017 год, или за его I полугодие.

Так, например, главный поставщик телекоммуникационных услуг - «Казахтелеком» - объявил о выплате дивидендов за 2017 год по привилегированным акциям еще 27 ноября 2017 года. Размер дивиденда на одну привилегированную акцию составил 300 тг, также, как и годом ранее.

Дивидендная доходность по префам «Казахтелекома» (KZTKp) составила 3,7%*. Годом ранее дивидендная доходность по привилегированным акциям (KZTKp) достигала 4,1%.

*Для расчета доходности использовалась среднегодовая рыночная стоимость акции.

14 ноября 2017 еще один казахстанский гигант, на сей раз - работающий в сфере услуг по передаче электрической энергии - «KEGOC» - объявил о выплате дивидендов по простым акциям за первое полугодие 2017 года.

Размер дивиденда на одну простую акцию составил 48,4 тг. Для сравнения, за первое полугодие 2016, размер дивиденда на одну простую акцию составлял 9,4 тг. Дивидендная доходность на одну простую акцию выросла на 2,6 п.п., или 39 тг на акцию.

Общая сумма средств, подлежавших выплате в виде дивидендов держателям простых акций составила 12,6 млрд тг, что равно 70% от чистой прибыли, заработанной за первое полугодие 2017 года. Годом ранее доля выплаты дивидендов от чистой прибыли за период составила всего 244,4 млн тг или 4%.

Еще одна компания, выплатившая дивиденды - «Каспий нефть». Решением компании Precious Oil Products Investments B.V., единственного акционера общества, были выплачены дивиденды по простым акциям за первое полугодие 2017 года на сумму 5,1 млрд тг. Это составляет 47% от чистого дохода (в 10,85 млрд тг). Доход от дивидендов на одну простую акцию составил 510 тыс. тг.

Годом ранее по решению все того же единственного акционера было решено выплатить в виде дивидендов 25% от чистого дохода в размере 2,18 млрд тг. В перерасчете на одну акцию, доход составил 217,7 тыс. тг.

Дивиденды за 2017 год также выплатили два банка: Qazkom и БЦК.

Qazkom выплатил 1,66 млрд тг своим привилегированным акционерам - это дивиденды по привилегированным акциям (KKGBp) за 2017 год. Об этом было объявлено на KASE 22 декабря 2017, выплата прошла спустя три дня - 25 декабря. Для расчета дивиденда на одну привилегированную акцию использовалась формула: «0,04 * учетный курс банка на дату выплаты дивидендов». Под «учетным курсом банка» имелся в виду курс тенге к доллару США, сложившийся на утренней (основной) сессии KASE в рабочий день, предыдущий дню установления учетного курса в банке.

Также 12 января 2018 года Банк ЦентрКредит уведомив KASE о намерении выплатить дивиденды по своим привилегированным акциям (исключенным из торговых списков KASE), конвертируемым в простые акции за 2017 год в размере 0,01 тг на одну акцию. Выплата дивидендов состоялась с 15 января по 28 февраля 2018 года. Учитывая специфику привилегированных акций, размер выплаты не изменился по отношению к предыдущему году. При этом 13 февраля 2018 года банк объявил о 100% выкупе привилегированных акций - более 39,2 млн ед. по цене 300 тг за акцию.