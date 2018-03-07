Корпоративные вклады в дочерних российских банках в РК за январь 2018 года

Корпоративные вклады БВУ РК сократились за год - к концу января 2018 года почти на полтриллиона тенге, с 9,1 до 8,6 трлн тг (-5% за год). Такое снижение произошло преимущественно из-за оттока вкладов юрлиц в Qazkom и RBK, а также ликвидации Delta, у которого 99% депозитов принадлежали юрлицам.

Доля корпоративных вкладов от общего объема депозитов БВУ РК за год сократилась с 54,1% до 51,4%.

На фоне сокращения общего объема корпоративных вкладов на банковском рынке, дочки российских банков, наоборот, нарастили объемы депозитов юрлиц, что позволило им вернуть потерянные за 2 года позиции в данном сегменте.

Так, совокупный объем вкладов юрлиц в дочерних российских банках за год увеличился на 25,5% или 174,9 млрд тг, и составил на конец января 2018 года 862,3 млрд тг. Удельный вес российских дочек вырос за год с 7,6% до 10% от всего объема корпоративных вкладов БВУ РК.

Самый крупный из представленных на рынке РК дочерних российских банков - Сбербанк. Удельный вес банка составляет 6,9% от общего объема депозитов юрлиц БВУ РК (годом ранее 5,3%).

Объем вкладов юрлиц в Сбербанке вырос за год на 25% (119,6 млрд тг), до 597,6 млрд, что позволило занять ему 6 место среди БВУ РК (годом ранее 7 место).

Доля корпоративных вкладов от общего портфеля депозитов банка выросла с 43,6% до 46,5%.

Следом идет Альфа-Банк, с долей на рынке в 2% от совокупного объема корпоративных депозитов БВУ РК (годом ранее 1,4%).

Объем вкладов юрлиц за год вырос на 31,9% или 41,1 млрд тг, до 169,8 млрд тг.

Доля корпоративных вкладов в портфеле депозитов банка за год увеличилась с 61,4% до 67,2%.

Доля Банка ВТБ на рынке корпоративных вкладов БВУ РК составляет 0,6% (годом ранее 0,5%).

Объем вкладов юрлиц за год вырос на 11,7% или 5,7 млрд тг, до 54,9 млрд тг.

Доля корпоративных вкладов в портфеле депозитов банка за год увеличилась сразу на 10,5 п.п., до 67,7%.

Доля Хоум Кредит Банка на рынке корпоративных вкладов БВУ РК за год увеличилась с 0,3% до 0,5%.

Объем вкладов юрлиц за год вырос на 27,2% или 8,6 млрд тг, до 40 млрд тг.

В то же время, доля корпоративных вкладов в портфеле депозитов банка, несмотря на увеличение их объема, за год сократилась с 47,1% до 41,5%.