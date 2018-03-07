Причины увольнения госслужащих назвали в Северном Казахстане

Вопрос чистой сменяемости в государственных органах Северо-Казахстанской области стал одним из главных на совете по этике, передает МИА «Казинформ».

И. о. руководителя управления государственной службы департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции Гульнара Ибраева сообщила, что в прошлом году уволились более 150 госслужащих. Это чуть более 5% от общей численности штата. И хотя эта цифра ниже целевого показателя, проведенный анализ говорит о росте сменяемости кадров в ряде госорганов.

«На уровне областных государственных органов наибольший показатель сменяемости в управлении сельского хозяйства - 12 или 20%, координации занятости и социальных программ - 9, или 20%, внутренней политики, культуры, архивов и документации. На районном уровне наибольшая сменяемость в Кызылжарском районе - 36, или 19% и Уалихановском - 18, или 14%. В городе Петропавловске она составляет 30 человек, или 16%», - рассказала Г. Ибраева.

Стабильный штат сотрудников в управлениях пассажирского транспорта и автомобильных дорог, природных ресурсов и регулирования природопользования, земельных отношений, по развитию языков, ветеринарии.

По словам Г. Ибраевой, чтобы определить причины сменяемости, проводят выходное анкетирование. Результаты свидетельствуют о том, что госслужащие увольняются из-за перемены места жительства, низкой заработной платы и высокой загруженности на работе. Отметили сотрудники департамента единичные факты неблагоприятного микроклимата в коллективе, давления со стороны руководства.

«В текущем году в местных исполнительных органах сменилось 28 человек, или 0,9%. На уровне областных государственных органов - 6 человек, районных - 22 госслужащих. Негативных причин увольнения с должности не выявлено», - проинформировала Г. Ибраева.

Председатель совета по этике, руководитель департамента Галым Турсунбаев отметил из года в год повторяющуюся ситуацию с высокой сменяемостью кадров в Кызылжарском районе.

«Ситуацию в этом районе нам объясняют близким расположением к Петропавловску, куда уезжают люди. Однако высокая сменяемость кадров и в Уалихановском районе. Когда я был там, местные жители открыто говорили о непонятной для них кадровой политике акима района. Этот вопрос мы будем держать на контроле», - подчеркнул Г. Турсунбаев.

От кадровых революций новым районным акимам рекомендовал воздержаться и глава региона Кумар Аксакалов. Напомним, с начала года в регионе почти в половине районов сменились акимы.