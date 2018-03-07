На сцене «Астана Опера» состоится концерт «Бриз Эгейского моря в Казахской степи»

Публику также ожидает встреча с солисткой Большого театра России Мариной Мининой и молодым талантливым скрипачом Жандосом Мухамеди.

На сцене «Астана Опера» 18 марта выступят гости из ГАТОБ имени Абая, КазНУИ и Большого театра России в концерте «Бриз Эгейского моря в Казахской степи». Заслуженный деятель Казахстана Аскар Бурибаев встанет за пульт Симфонического оркестра «Астана Опера».

Партию фортепиано исполнит главный концертмейстер оперной труппы театра «Астана Опера», «Мәдениет қайраткері» Елена Сахно.

В программу вошли жемчужины мировой камерно-вокальной музыки. Впервые в «Астана Опера» прозвучат вокальные произведения греческих композиторов Микиса Теодоракиса, Маноса Хадзидакиса, и Ставроса Ксархакоса.

Лауреат международных конкурсов Марина Минина более 20 лет работает в оперной труппе Большого театра России. Успешно принимала участие во всех постановках и гастролях Большого театра по всему миру. С 2014 года является солисткой ансамбля старинной музыки «Globus Music International».

В исполнении лауреата международных конкурсов Жандоса Мухамеди и Симфонического оркестра «Астана Опера» прозвучат произведения классика казахской музыки Ахмета Жубанова и испанского композитора Пабло Сарасате.

- Испанский скрипач и композитор П. Сарасате создал блестящее произведение для виртуозного скрипичного искусства. Интродукцию и Тарантеллу для скрипки с оркестром можно назвать шедевром классической музыки. Сарасате пел на скрипке – и слушатели замирали от восторга; он «рисовал» красочные картины народных испанских танцев – и они представали в воображении слушателей как живые. Я желаю жителям и гостям столицы в полной мере насладиться прекрасной музыкой этим весенним вечером, - поделился скрипач Жандос Мухамеди.

Напомним, что маэстро Аскар Бурибаев долгие годы работал в Греции. Выступал с концертами во многих странах мира. Создал камерный оркестр «Кончертоне». Педагогическая деятельность Аскара Исмаиловича также успешна - его ученики стали видными музыкантами, деятелями культуры. В настоящее время ведет активную концертную деятельность как дирижер. В исполнении симфонического оркестра прозвучат произведения казахстанских, греческих и западно-европейских композиторов.

Начало концерта в 18:00

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