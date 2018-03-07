МИД РК: Казахстан оказывает помощь Афганистану - строит больницы, школы, мосты

В вузах Казахстана более 1000 афганской молодежи получило образование. В свое время правительство выделило средства в объеме 50 млн долларов – Абдрахманов.

Депутат мажилиса парламента Амангельды Дауренбаев поинтересовался у министра иностранных дел РК Кайрата Абдрахманова, какую помощь оказывает Казахстан для поддержания стабильности в Афганистане, передает корреспондент Zakon.kz.

В ходе пленарного заседания в мажилисе сегодня обсуждали проект закона, по которому США использовали транспортную сеть Казахстана для транзита специальных грузов в Афганистан, а теперь ее увеличивают.

Министр Абдрахманов отметил, что согласно стратегии национальной безопасности США, стабилизация в Афганистане для президента Трампа является одним из приоритетных направлений внешней политики Вашингтона.

В связи с этим Дауренбаев сообщил, что данный протокол является очередным вкладом РК в урегулирование ситуации в Афганистане.

И спросил: «В этой связи вопрос, какую еще помощь оказывает Казахстан для поддержания стабильности в Афганистане и какой эффект ожидается от данного протокола в будущем?».

В ответ Абдрахманов привел цифры.

Так, по его словам, Казахстан на постоянной основе оказывает гуманитарную помощь Афганистану - строит больницы, школы, мосты.

«Как вам известно, в вузах Казахстана более 1000 афганской молодежи получило образование. В свое время правительство выделило средства в объеме 50 млн долларов. Вместе с тем, на сегодняшний день мы в качестве непостоянного члена Совбеза ООН для развития данной страны вносим огромный посильный свой вклад. Причина тому – это инициативы Елбасы, крупнейшие инициативы на международной арене. Это инициативы по стабилизации и поддержанию мира. Вместе с тем, мы возглавляем в качестве председателей комитета по Талибану, ИГИЛа, Совбеза ООН, в целом руководство Афганистана выражает свою признательность Елбасы и народу Казахстана», - сказал он.

Татьяна Ковалева, Астана

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