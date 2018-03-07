Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Президент Таджикистана посетит Казахстан

Визит запланирован на 14 марта.

Фото : Узнай Все7 марта 2018, 11:11

Президент республики Таджикистан Эмомали Рахмон прибудет в Казахстан с официальным визитом 14 марта 2018 года. Об этом сегодня во время пленарного заседания в парламенте РК сообщил министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов, передает корреспондент Zakon.kz.

Цель визита – достижение соглашений и активизация взаимодействия стран по актуальным вопросам.

«Отношения между Казахстаном и Таджикистаном с момента обретения независимости двух стран развиваются в духе дружбы и стратегического партнерства. За четверть века дипломатических отношений между нашими странами достигнуты значительные результаты в развитии двустороннего сотрудничества, основанного на взаимном доверии и поддержки. Позиции наших государств по актуальным вопросам международной повестки дня близки или совпадают. Качественным шагом в активизации двустороннего взаимодействия призван стать планируемый визит президента Таджикистана Рахмонова в Казахстан 14 марта 2018 года», - сказал министр.

Напомним, сегодня в мажилисе депутаты обсуждали проект закона «О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Таджикистан о взаимном предоставлении земельных участков для строительства зданий дипломатических представительств».

Само Соглашение было подписано в ходе официального визита министра иностранных дел Таджикистан в Казахстан 4 августа 2010 года.

Татьяна Ковалева, Астана


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты