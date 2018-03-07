Президент Таджикистана посетит Казахстан

Визит запланирован на 14 марта.

Президент республики Таджикистан Эмомали Рахмон прибудет в Казахстан с официальным визитом 14 марта 2018 года. Об этом сегодня во время пленарного заседания в парламенте РК сообщил министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов, передает корреспондент Zakon.kz.

Цель визита – достижение соглашений и активизация взаимодействия стран по актуальным вопросам.

«Отношения между Казахстаном и Таджикистаном с момента обретения независимости двух стран развиваются в духе дружбы и стратегического партнерства. За четверть века дипломатических отношений между нашими странами достигнуты значительные результаты в развитии двустороннего сотрудничества, основанного на взаимном доверии и поддержки. Позиции наших государств по актуальным вопросам международной повестки дня близки или совпадают. Качественным шагом в активизации двустороннего взаимодействия призван стать планируемый визит президента Таджикистана Рахмонова в Казахстан 14 марта 2018 года», - сказал министр.

Напомним, сегодня в мажилисе депутаты обсуждали проект закона «О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Таджикистан о взаимном предоставлении земельных участков для строительства зданий дипломатических представительств».

Само Соглашение было подписано в ходе официального визита министра иностранных дел Таджикистан в Казахстан 4 августа 2010 года.

Татьяна Ковалева, Астана

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