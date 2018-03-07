Как в Алматы отпразднуют Наурыз

Праздничные действия будут разворачиваться сразу на нескольких площадках мегаполиса.

После завершения торжественных мероприятий в честь Международного женского дня 8 Марта в Алматы будет дан старт празднованию «Наурыз-2018», который будут отмечать в течение месяца. На реконструированных улицах города пройдут фестивали «Бауырсаков», «Наурыз көже» и «Плова». Зоны активности будут работать до конца месяца, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

Основные праздничные действия будут разворачиваться сразу на нескольких площадках мегаполиса с 21 по 25 марта с 10:00 утра до 21:00 вечера.

Так, 22 марта традиционно на площади Астана будет организован большой праздничный концерт, а также фестивали национальной кухни. Всего на площади будет установлено 6 юрт, 14 инсталляций («кереге құрақ», «қос», «абылайша»), а также детская и спортивная зоны, 17 зон мастер-классов по декоративно прикладному искусству от известных мастеров Центральной Азии, фудкорты, торговые шатры, трибуны для зрителей на 1 200 мест.

В основной праздничной концертной программе будет представлено множество номеров, где примут участие более 500 артистов и танцевальных коллективов из 12 стран: Турции, Узбекистаан, Ирана, Афганистана, Пакистана, Кыргызстана и других стран, а также 1 500 волонтеров. Завершится день праздничным фейерверком.

Празднования будут проводиться и на улицах Панфилова и Жибек Жолы с 22 по 25 марта с 10:00-22:00, планируется что улицы посетят более более 120 000 человек.

Подчеркнем, что в 2016 году многонациональная заявка «Наурыз» была внесена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Данную инициативу поддержали 12 стран: Иран, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Кыргызстан, Турция, Индия, Пакистан, Афганистан, Ирак, Туркменистан и Таджикистан, которые организуют специальные мастер классы для горожан на улице Панфилова: установка юрты, гончарное дело, роспись керамики, эбру - рисование на воде, фетр и войлок, мехенди, золотое шитье, ортеке, шырдак, кялагаи, ювелирное дело, стекловыдувание и др. Помимо этого по пешеходной зоне пройдут театральные караванные шествия: «Көш керуен».

В концертную программу на сцене возле академии Жургенова 22 марта войдут выступления студентов КазНАИ, пройдет конкурс авторской песни среди студентов вузов города, игры для детей, выступление чтецов, развлекательная программа «Биле-биле» и театрализованная постановка «Әз Наурыз Алатау алабында».

24 марта на сцене по улице Жібек Жолы состоится «Наурыз-Думан», где с 11:00 до 17:00 пройдет совместный пленэр юных художников и мастеров Союза художников РК, с 19:00-21:00 – «Open air cinema», в рамках которого состоится показ ретроспективного кино Ш. Айманова и документальных фильмов по нематериальному культурному наследию Казахстана: «Қыз Жибек», «Ортеке», «Киіз басу», «Наследие Қорқыт Ата: Эпическая культура и музыка», «Казахское ювелирное искусство», «Кесте», «Асық ату» и др.

25 марта с 11:00-13:00 на площадке состоится буккроссинг — выставка элементов культурного наследия и книг. С 14:00-17:00 - «Кітап Fest», с 19:00-21:00 – «Open air cinema», где представят: «Искусство керамики» (Узбекистан), «Шелкопрядство (Узбекистан), «Канатоходцы» (Узбекистан), «Кок бору» (Кыргызстан), «Традиционные обрядные песнопения» (Кыргызстан), «Монгольские традиционные настольные игры» (Монголия), «Моринхур — монгольский струнно-смычковый инструмент» (Монголия), «Театрально-кукольное песнопение» (Таджикистан) и др.

22 марта в Атлетической деревне организуется праздничная программа с розыгрышем призов и подарков на посещение спортивных секций, а также на концерт «Наурыз в стиле Disco». В программу активностей войдут соревнования по қазақ күресі, джиу-джитсу, таэквондо, каратэ и боксу, где спортсмены проведут демонстрации боев и приемов. Также в состязаниях со спортсменами смогут поучаствовать все желающие.

Для всех желающих проведут мастер-классы по ознакомлению основам игр в шахматы и тоғыз құмалақ, студия хореографии представит номера: қара жорға, қамажай и др., а также флешмоб в формате танцевального батла. Музыкальная студия проводит в перерывах между активностями показательные выступления игры на домбыре, хоккейная академия устроит настоящий хоккейный матч, используя поверхность имитирующую лед, хоккейные ворота, клюшки и шайбы.

Кроме того состоятся групповые соревнования: эстафеты, зона настольного тенниса, надувной батут, армреслинг, перетягивание каната, обруч, скакалка, игры в асыки и классики, веревочный городок с аниматорами для развлечения детей, активный интерактив: лазание на веревках/сетках, деревянная скала с канатами, стрельба из большой рогатки по игрушкам, боулинг, дартс.

Также будет действовать контактный зоопарк с возможностью фотографировать животных и кормить их из рук. Будет представлено огненное шоу, иллюзионисты, фокусники и воздушный шары. Победители конкурсов получат призы от организаторов мероприятия.

На территории «Алматы Арены» 22 и 23 марта пройдет программа «Наурыз – всемирное культурное наследие», в которую войдут фестивали «Кухни народов мира», ярмарка ремесленников, зоны фестиваля уличной еды, детские зоны, турнир по игре «Асық», спортивные развлечения.

В программе кулинарных мастер-классов гости из-за рубежа научат горожан: Азербайджан – плову в лаваше, изготовлению пахлавы и крашенных яиц, Турция – берек со шпинатом, лукум, Туркменистан – чуреки, пишме, чапады, кулче и традиционным сладостям, Афганистан – сварят компот из семи видов фруктов, Узбекистан – сумаляк и «Навруз коже», Иран – разукрашенные яйца и сухофрукты, шашлыки, Таджикистан – сладкий плов, Индия – особый напиток «тандай», Азиатская кухня – рецепты wok-лапши, уйгурская кухня, грузинская кухня – хачапури, шашлыки и казахская кухня – приготовление «Наурыз көже» и бауырсаки и Қаттама. Кроме того, на аллее перед «Almaty Art Center» будет выстроена торговая площадка, где гостям будут предложены национальные сувениры, одежда, музыкальная и hand made продукция от ремесленного центра "Qazaq Oner".

23 марта в «Алматы Арена» также пройдет большой концерт «Наурыз в стиле DISCO», где выступят звезды мировой величины: BACCARA, KEVIN MCCOY, EX BAD BOYS BLUE, LONDONBEAT, OTTAWAN, SOUNDS OF BONEY M, SHEYLA BONNICK, SECRET SERVICE, JOY, ARABESQUE ORIGINAL MICHAELA ROSE и др.

Полная программа мероприятий будет опубликована позже на сайте акима города Алматы.

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