Назарбаев выразил соболезнования родным погибших при крушении Ан-26 в Сирии
Самолет столкнулся с землей, не долетев примерно пятисот метров до взлетно-посадочной полосы.
Фото : akorda.kz7 марта 2018, 11:25
Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.
Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известия о трагической гибели людей в результате крушения российского транспортного самолета Ан-26 в Сирии.
«Разделяя невосполнимую потерю, от имени народа Казахстана и от себя лично прошу передать слова соболезнования и поддержки родным и близким погибших», - говорится в телеграмме.
Напомним, вчера более тридцати человек погибли при крушении российского Ан-26 в Сирии. Самолет столкнулся с землей, не долетев примерно пятисот метров до взлетно-посадочной полосы.
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