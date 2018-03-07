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Назарбаев выразил соболезнования родным погибших при крушении Ан-26 в Сирии 

Самолет столкнулся с землей, не долетев примерно пятисот метров до взлетно-посадочной полосы.

Фото : akorda.kz7 марта 2018, 11:25

Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известия о трагической гибели людей в результате крушения российского транспортного самолета Ан-26 в Сирии.

«Разделяя невосполнимую потерю, от имени народа Казахстана и от себя лично прошу передать слова соболезнования и поддержки родным и близким погибших», - говорится в телеграмме.

Напомним, вчера более тридцати человек погибли при крушении российского Ан-26 в Сирии. Самолет столкнулся с землей, не долетев примерно пятисот метров до взлетно-посадочной полосы.


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