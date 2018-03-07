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Эксплуатация каких легких воздушных судов запрещена в РК

Данные будут обновляться регулярно на ежеквартальной основе.

Фото : facebook.com/caakaz7 марта 2018, 11:37

Комитет гражданской авиации МИР РК ведет постоянную работу по контролю за законной эксплуатацией воздушных судов легкой и сверхлегкой авиации. В целях повышения уровня безопасности полётов и контроля за законностью полётов воздушных судов малой авиации, на официальном сайте комитета опубликован специальный приказ с приложением данных по всем воздушным судам, эксплуатация которых запрещена в связи с истечением срока действия разрешительных документов, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение ведомства в Facebook.

В комитете отметили, что данные будут обновляться регулярно на ежеквартальной основе. Информация поможет потенциальным заказчикам авиационных услуг, местным исполнительным органам и другим заинтересованным сторонам оперативно проверить, имеет ли право то или иное воздушное судно на выполнение полетов в Республике Казахстан.

Эта мера направлена на противодействие несанкционированным полетам воздушных судов легкой и сверхлёгкой авиации.

Полный список запрещенных к эксплуатации судов можно скачать по ссылке.

По всем вопросам восстановления летной годности воздушных судов и несанкционированных полётов можно обращаться по телефону 8 (7172) 754796 и электронному адресу T.Yakupov@mid.gov.kz.


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